車路士捕鵲闖英聯盃4強 捷比亞「雙失」成罪人 梅迪歷兩度稱雄反襯

車路士昨仗面對上屆亞軍紐卡素，大部分時間佔據主導，但於16分鐘有後衛利維高維爾傳送失誤，令紐卡素藉反擊由前鋒哥林威爾遜單刀直入壓過兩名守將射入先開紀錄。及後雙方續演攻防戰，「藍戰士」多次靠遠射及傳中球尋找入球機會不果，反而戰至完場前補時兩分鐘，藉「喜鵲」後衛捷比亞在自家禁區欲頭槌回傳失誤，讓梅迪歷把握機會後上射入扳平，雙方法定時間打和1：1，直接進入互射12碼階段。

結果捷比亞再次成為罪人，於第2輪操刀直射出界，加上隊友馬特列治在第4輪的施射被對方門將柏祖域撲出，令第4輪由梅迪歷射入奠勝的車路士以4：2取勝，相隔一屆再躋身英聯盃4強。

梅迪歷稱堅持換回報 賀維勉捷比亞放下不幸

上季中加盟後表現備受質疑的烏克蘭國腳梅迪歷，是役攻入加盟車路士後第3球之餘，亦成為球隊晉級功臣，他賽後坦言意義重大，「這仗對我來說意義很大，很慶幸在困難的日子裏我們隊友間仍保持很好的互信，這對大家都很重要。比賽總是艱難的，但必須堅持到最後一秒，有時就會獲得回報」。

紐卡素主帥艾迪賀維則拒絕批評麾下的錯誤，並主動力撐捷比亞道：「在己隊過往一段成功路上，他（捷比亞）一直擔當着很重要角色。如今是我們支持他的時候，放下不幸的事，繼續向前看。」

富咸極刑戰挫愛華頓 歷來首晉4強

同日富咸在另一場8強作客愛華頓，由後衛安東尼羅拔遜於41分鐘的左路傳中「省」中主隊後衛米克堅尼入網領先，但球隊在82分鐘被「拖肥」藉禁區內混戰由後備入替的前鋒比圖比東卡頂入追平，雙方法定時間同樣踢成1：1，結果富咸在互射12碼階段險勝7：6，隊史首闖英聯盃4強。至於英冠的米杜士堡則作客以3：0輕取英甲的維爾港，成為4強唯一非英超球隊。