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體育
2023年12月21日星期四
奧蘇利雲明年3月再臨香江 出戰國際明星挑戰賽 偕傅家俊特林普伊館獻技
曼城挖鑽前進世冠決賽 夏蘭特等3將無緣爭標戰鬥富明尼斯
摩蘭特復出首擊當功臣 領灰熊絕殺塘鵝 終結五連敗走勢
貝俊龍圓奧運夢鬆口氣 資格賽奪冠靠專注自己
滿貫輕取永倫 甲一七連勝收爐
港隊賽艇亞青賽擸3銀1銅
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車路士捕鵲闖英聯盃4強 捷比亞「雙失」成罪人 梅迪歷兩度稱雄反襯
土超球隊會長不服判決拉隊離場
足壇快遞：紐奴代谷巴掌森林
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【明報專訊】（請看附圖）
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