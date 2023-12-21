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體育

滿貫輕取永倫 甲一七連勝收爐

【明報專訊】香港甲一組男子籃球聯賽昨假修頓室內場續戰，長勝軍滿貫憑洋將蓋帝斯交出「雙雙」，以88：69力克「黃金戰士」永倫，豪取七連勝。「綠軍」在短休兩周後，將於來年1月9日鬥香港東方，力爭以全勝姿態拿下常規賽冠軍。

滿貫日前把握3周休戰空檔期赴台灣集訓，備戰與另外3支「Big 4」球隊南華、永倫及香港東方對壘的「下半季」常規賽。「綠軍」上周三以95：81擊退南華，昨日面對永倫時首節打得緊湊，僅以19：18稍稍領先。不過，滿貫次節在外線發炮擴大優勢，李琪、蓋帝斯及蔡再懃在三分線外各入一球，領先51：36。雖然永倫有泰那及柏斯裏應外合嘗試追分，合力攻入41分，但滿貫在蓋帝斯交出「雙雙」的35分及23個籃板，加上蔡再懃、惠龍兒和李琪得分上雙，終以88：69挫永倫，取得七連勝。另外，南華在頭場有余理洋射入全隊最高的18分，以75：74險勝康仁福建。

甲一聯賽今晚在修頓續戰，「藍軍」東方在7時正的頭場迎戰建龍飛馬，而崇德飛鷹在8時40分的尾場與南青交手。

至於一連3日的全港學界精英籃球賽次階段分組賽，將於今午假林士德體育館開打。被編入男子W組的衛冕之師聖若瑟書院，將與漢華中學在2時正合演「翻版」港島區決賽。裘錦秋中學（葵涌）則雙線出擊，男隊在Z組火拼寶覺中學，女隊則於X組鬥中華基督教青年會中學。

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