摩蘭特復出首擊當功臣 領灰熊絕殺塘鵝 終結五連敗走勢

摩蘭特上季兩度發生場外涉非法亮槍事件，終被聯盟罰停賽25場。這名24歲球星昨終告結束禁賽期復出，正選上陣35分鐘的他攻下全場並列最高的34分，其中在第4節尾段連取6分，包括在雙方打成平手時，於最後一擊上籃壓哨得分，終領銜作客以115：113險勝同有恩格林攻入34分的塘鵝，助灰熊走出五連敗頹勢。

揭隊友爆粗下令處理最後一擊

賽後摩蘭特笑言在最後一擊時，隊友迪士蒙班尼甚至用粗口逼自己處理該攻勢，「所以我知道自己不得不完成它」。而他亦強調自己已懂得如何面對壓力，未來會更專注在球場上爭取好成績。

居里轟33分 勇士加時挫綠軍

另外，金州勇士昨迎戰東岸一哥波士頓塞爾特人，在大部分時間落後下，憑全場攻入33分的「咖喱仔」史堤芬居里在第4節爆發獨取13分，助球隊與「綠軍」打成121：121平手，並在加時終以132：126反勝，取得三連捷。

至於密爾沃基公鹿則在主場以132：119輕取聖安東尼奧馬刺，是役攻入全場最高40分的球星李拿特，NBA生涯累積20,034分，成為聯盟歷來第51人突破兩萬分。賽後拿下五連勝的公鹿，以20勝7負續居東岸次席，追至落後塞爾特人半場勝差；反觀再吞連敗的馬刺則以4勝22負續排西岸榜尾。