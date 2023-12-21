曼城挖鑽前進世冠決賽 夏蘭特等3將無緣爭標戰鬥富明尼斯

曼城昨仗排出「無鋒陣」迎戰日職球會浦和紅鑽，收起前鋒祖利安艾華利斯，由貝拿度施華聯同馬菲奧斯紐尼斯及菲爾科頓攻堅效果理想，甫開賽便呈圍攻之勢，結果在上半場補時階段，藉紅鑽中堅凱巴頓解圍馬菲奧斯紐尼斯的傳中時誤擺烏龍打開紀錄，令藍月半場領先1：0。換邊後中場高華錫於52分鐘單刀破網，加上7分鐘後貝拿度施華補射建功，終大勝3：0。這支英超豪門晉身決賽後，將鬥同樣首次參戰世冠盃的巴甲勁旅富明尼斯。落敗的浦和紅鑽則於明晚轉戰季軍戰對埃及球隊艾阿里，亦將是這支日職「紅魔」的波蘭籍主帥史高沙離任前最後一戰。

高華錫開齋 爭3不同隊奪冠創先河

哥迪奧拿證夏蘭特尚未復操

值得一提的是，克羅地亞國腳高華錫取得今季加盟曼城後首個入球，曾效力皇家馬德里及車路士的他，有機會成為歷來首個為3支不同球隊贏得世冠盃的球員。曼城領隊哥迪奧拿賽後表示，世冠盃是球隊唯一未劍指的錦標，全隊上下都會力爭到底。他又重申在曼城執教感愉快，並笑言：「我合約尚餘一年，希望球會不要解僱我，讓我可以將時間繼續留給這支球隊」。

不過，曼城射手夏蘭特、中場奇雲迪布尼及翼鋒謝利美杜古雖然有隨隊赴沙特阿拉伯備戰世冠盃，但他們均因傷未癒，哥迪奧拿最終未有將這3名球員列入4強大軍名單，根據國際足協賽事規定，他們因而不符合資格參加決賽，屆時只能繼續在看台做觀眾。夏蘭特自本月初英超對阿士東維拉後一直養傷，哥帥賽後確認這名挪威隊射手仍然未能參與操練；至於奇雲迪布尼更已因傷缺陣4個月，近日才復操，但未有足夠狀態比賽。據報夏蘭特及杜古預計到下周四英超聖誕快車作客愛華頓復出，迪布尼則要明年初才有望上陣。