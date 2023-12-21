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體育

奧蘇利雲明年3月再臨香江 出戰國際明星挑戰賽 偕傅家俊特林普伊館獻技

【明報專訊】歷史性8奪全英賽冠軍的桌球世界一哥「火箭」奧蘇利雲，昨落實將聯同另外4名世界級球手，在明年3月再度訪港，出戰香港國際桌球明星挑戰賽，屆時香港一哥傅家俊亦會在主場獻技。

後日率先訪港出席記者會

「2024香港國際桌球明星挑戰賽」將於2024年3月25至26日假香港伊利沙伯體育館舉行，賽會昨公布參賽名單，由英籍世界一哥「火箭」奧蘇利雲領銜，與英格蘭「準神」特林普、「黃金左手」威廉斯、英格蘭的里素斯基及中國隊新星斯佳輝一同訪港，連同東道主的香港一哥傅家俊爭奪冠軍。一班參賽球星將於本周訪港，出席周六的記者會，隨後於聖誕節期間轉戰一連4日的澳門桌球大師邀請賽。

這次是奧蘇利雲、特林普及威廉斯自去年10月的香港世界桌球大師賽後，再次來港獻技，該賽事決賽曾吸引逾8000名觀眾到紅館觀賽，創下桌球史上最多入場人數紀錄；傅家俊在4強與「巫師」希堅斯鬥到決勝局，並轟出一棒147度致勝，亦獲選為世界桌球巡迴賽（WST）的「2022年10大經典賽事」之一。至於該屆賽事冠軍，由奧蘇利雲擊敗傅家俊奪得，「火箭」當時已表明期待再次來港與球迷見面。

丁俊暉德國外圍賽負同胞袁思俊

另外，德國桌球大師賽外圍賽昨出現爆冷賽果，丁俊暉在「中國打吡」以局數2：5不敵袁思俊出局，而來年將會訪港的里素斯基，則以局數3：5負英格蘭同胞舒迪，無緣正賽。至於港將傅家俊則直入正賽，將於1月底的首圈惡鬥英籍名將「小丑」施比。

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