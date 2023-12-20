利物浦迎韋斯咸圖洗頹風 否認消極論蔑視曼聯 雲迪積克：基於事實

利物浦vs.韋斯咸 HOY TV77台 明晨04：00直播

利物浦上輪英超在全場佔據上風之下，僅在主場悶和曼聯0：0，賽後中堅華基爾雲迪積克批評曼聯表現消極，只有紅軍在該仗在爭取勝利。事後「紅魔」名宿堅尼反擊對方言論，認為雲迪積克的言論「帶着傲慢的態度，感覺他是在蔑視曼聯」。雲迪積克昨回應道：「我喜歡及尊重堅尼，他身為曼聯名宿有這樣的立場並不意外，但我必須強調，該番言論只是基於客觀事實，絕非他所講的這樣，並無任何傲慢成分。身為爭標球隊，我在意的地方只有能否取勝。」

下周日鬥阿仙奴 料輪換主力

由於紅軍將在下周日凌晨在英超榜首大戰迎阿仙奴，預計明晨英聯盃8強鬥韋斯咸雖然不需舟車勞頓，但主帥高普仍會輪換部分主力，其中日前在雙紅會後備上陣的加普，料將掛帥伙拍穆罕默德沙拿及路易斯迪亞斯攻堅，門將基利靴則續在本土盃賽擔正把關。

至於韋斯咸目前僅得前鋒米查利安東尼奧一名傷兵，但有周六早場主場惡鬥曼聯的後顧下，料近况火熱的鋒將查洛保雲及古達斯或先列後備，由倒戈的前鋒丹尼恩格斯領銜征戰。

軒達臣再解畫轉戰沙特聯因由

另外，33歲紅軍前隊長佐敦軒達臣今夏決定離隊轉投沙特聯球會伊蒂法克「掘金」捱批，他昨受訪時解釋道：「我在利物浦及英格蘭球壇的生涯已很美滿，這亦是我想出國體驗的主因，選擇伊蒂法克皆因我敬重的前輩謝拉特在此領軍，我們昔日在紅軍曾並肩，多年來關係良好，亦是我一直以來的榜樣。」暫列沙特聯第8的伊蒂法克，下輪聯賽將在後晚作客基斯坦奴朗拿度（C朗）領銜的次席球隊艾納斯。