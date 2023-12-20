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體育
2023年12月20日星期三
美斯回首世盃圓夢周年 明年2月推個人紀錄片 剖奪冠心路歷程
港足獲日清食品贊助 下月推主題杯麵薯片迎亞洲盃
巴科爾當選港超11月最有價值球員
貝俊龍奪ILCA 7巴黎奧運資格
根寧咸飈生涯新高43分 難阻活塞24連敗
港協暨奧委會設宴 賀體育界人士受勳
體壇快訊：朱文佳迪拜羽賽男單奪金
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利物浦迎韋斯咸圖洗頹風 否認消極論蔑視曼聯 雲迪積克：基於事實
富明尼斯挫艾阿里 初戰世冠闖決賽
利華古遜誓贏波不敗收爐
基羅納3球贈艾拉維斯 西甲續居榜首
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【明報專訊】（請看附圖）
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