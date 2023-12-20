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體育

體壇快訊：朱文佳迪拜羽賽男單奪金

【明報專訊】迪拜殘疾人羽毛球國際賽周日煞科，港隊代表朱文佳（左二，相片由香港傷殘人士體育協會提供）在男子SH6級單打決賽以局數2：1反勝法國隊的Charles Noakes，勇奪金牌。WH2級決賽方面，陳浩源先在男單以直落兩局負日籍選手梶原大暉，他在混雙再伙比利時隊代表決賽以1：2不敵韓國隊，收穫兩面銀牌。

滿貫撼永倫爭甲一七連勝

香港甲一組男子籃球聯賽昨假修頓室內場續戰，晉裕在頭場以83：71擊敗崇德飛鷹。至於南華在今晚7時正的頭場，將會跟康仁福建交手，長勝軍滿貫則於8時40分的尾場鬥另一「Big 4」球隊永倫，力爭七連勝。

英華協恩漢華精英賽陷死亡之組

全港學界精英籃球比賽首階段昨完結，順德聯誼總會梁銶琚中學在女子E組雖以43：36擊敗香港培正中學，但計得失分以1分之差不及培僑中學，無緣晉級。次階段分組賽明於林士德體育館展開，英華女學校陷「死亡W組」，與衛冕的協恩中學及港島區冠軍漢華中學爭頭兩名出線。

阿特蘭大狂攻反勝沙軍

阿特蘭大昨晨於意甲多達20次射門，並憑下半場入4球，在主場以4：1反勝榜尾的沙蘭力坦拿，賽後16戰得26分升上第7。另外，各賽事15場不敗的國際米蘭明晨將於意大利盃16強迎戰博洛尼亞，力爭延續三連霸之路。

日職2026起改行跨年制

日職賽會昨宣布，正式通過於2026年起由年初改為夏天展開球季，以配合亞洲賽的改制，同時與歐洲各大聯賽賽期看齊。首屆改制球季暫定於2026年8月初開鑼，其間會於12月中起歇冬，直至翌年2月的第3周才續戰，煞科輪則為2027年5月底。

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