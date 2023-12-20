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體育

根寧咸飈生涯新高43分 難阻活塞24連敗

【明報專訊】底特律活塞昨於NBA常規賽縱有2021年選秀狀元卡迪根寧咸轟入生涯新高的43分，仍難阻球隊作客以124：130不敵阿特蘭大鷹隊，將隊史連敗紀錄增至24場，距離聯盟單季連敗紀錄只差兩仗。

活塞在次節曾將分差咬緊至個位數，除了控衛根寧咸更轟入生涯新高43分，亦有前鋒保贊保丹洛域貢獻25分，但鷹隊火力平均，共6人得分上雙，當中崔楊格交出「雙雙」31分及15次助攻下，以6分險勝活塞，送客軍24連敗。楊格在賽後直言：「我不會讓他們在己隊身上終止連敗。」

對於活塞再敗，根寧咸難掩失望道：「我們全隊都渴求勝利，也全力以赴，但我們還是經驗不足，關鍵時刻無法穩定發揮，尚有很多需要學習的地方。」活塞主帥蒙迪威廉斯則指根寧咸在這段日子正努力學習擔當領袖，嘗試帶領球隊爭勝。

NBA史上單季最長連敗紀錄為26場，苦主為2010／11球季的克利夫蘭騎士與2013／14年費城76人，而跨季最長紀錄則是76人在2015年締造的28連敗。

夏登準雙雙領快艇八連勝

卡辛斯轉戰T1台啤雲豹

至於洛杉磯快艇同日另一場有球星夏登交出35分及9次助攻，領軍作客151：127大勝印第安那溜馬，豪取八連勝。

另外，33歲前NBA球星卡辛斯日前落實以自由身加盟台灣T1聯盟球隊台啤永豐雲豹，據報雙方僅簽下一紙10日合約，這名4屆NBA全明星將出戰該隊其間4仗主場常規賽。

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