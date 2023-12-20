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體育

港足獲日清食品贊助 下月推主題杯麵薯片迎亞洲盃

【明報專訊】中國香港足球總會昨宣布香港足球代表隊獲日清食品贊助，除了支持港足下月中出戰亞洲盃決賽周，亦將推出分別印有主教練安達臣及4名港足球員肖像的主題杯麵及薯片。

球員受惠 冀增市民關注

足總下月14至23日將於卡塔爾出戰3場亞洲盃分組賽，下周三離港備戰。足總昨午舉行記者會，宣布日清食品成為港足官方贊助商及獨家食品伙伴。為提升港足在亞洲盃期間關注度，日清食品將推出印有4名球員肖像的主題合味道杯麵，分別為葉鴻輝及孫銘謙的「東方」海鮮味，以及黃威和安永佳的香辣海鮮味，還有主教練安達臣及一眾球員肖像包裝的湖池屋薯片。港足版薯片及杯麵分別於下月5及12日在指定超市及便利店發售。

日清食品過去贊助港隊參加東京奧運及殘奧，並將續贊助明年巴黎奧運及殘奧，3年前起亦贊助網球港將黃澤林和王康怡，並冠名多項香港青年網球賽。足總主席霍啟山稱，今次獲國際品牌及香港最大即食麵生產商贊助，引證香港足球價值，認為亞洲盃期間推出港足主題食品，能增加球迷體驗及市民關注，「薯片和杯麵都是大眾化食品，市民可從中認識港隊球員」。他未有透露合作年期，僅稱贊助金額將主要推動香港足球發展，同時會資助球員，包括向亞洲盃最終23人大軍發放特別津貼。代表港足多年的門將葉鴻輝稱，在出發亞洲盃前足總獲大公司合作是很大鼓舞，「印象中港足和食品聯乘都是第一次，對球員都是好事」。

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