美斯回首世盃圓夢周年 明年2月推個人紀錄片 剖奪冠心路歷程

香港時間2022年12月19日凌晨，美斯在卡塔爾世界盃決賽梅開二度，帶領阿根廷隊戰至加時以3：3打和有基利安麥巴比連中三元的法國隊，最終互射12碼贏4：2，一償宿願成為世界冠軍。

嘆過去一年美麗瘋狂 「將難忘一生」

美斯近日在社交網上載相片及短片，回顧贏得世界盃一周年，他在帖文說：「這是我職業生涯中最美麗、最瘋狂的一年。這段回憶將會難忘一生，祝大家一周年快樂！」據報這名36歲阿根廷球王剛過去的周末與家人返回阿根廷家鄉羅沙里奧與親友團聚，並將於周六出席妻子安東尼娜妹妹的婚禮。

美斯助阿根廷隊繼1986年後，時隔36年重奪得世界盃冠軍，並且在今年10月底八度奪得金球獎，再次登上球壇頂峰。Apple TV日前宣布將於明年2月21日首播共4集的紀錄片《Messi's World Cup: The Rise of a Legend》（美斯的世界盃：傳奇的崛起），講述美斯由參加世界盃到終圓夢捧盃的心路歷程。

明年2．15隨邁阿密迎母會紐維爾舊生

美斯今夏離開歐洲球壇，轉投國際邁阿密後人氣再急升。這支美職球會明年初將到訪亞洲至少3個地方參與季前巡迴之旅，包括沙特阿拉伯、香港及日本，當中2月4日在香港大球場與香港隊踢表演賽，比賽門票在上周五開售約一小時已售罄。球隊昨再宣布，2月15日將返回主場DRV PNK體育場，友賽美斯的母會紐維爾舊生。除了美斯，國際邁阿密主帥馬天奴同樣出身於這支阿根廷甲組球隊。

這名阿根廷隊隊長此前受訪時曾承認，一路上有很多障礙，有過糟糕經歷，但知道上帝希望他贏得世界盃冠軍，「祂將會賜給我，我一直相信這一點。有時我受到質疑，但現在有95%或100%的阿根廷人愛我，這很美好。」美斯明夏將領軍力爭衛冕美洲國家盃，對於會否再戰多一屆參與2026年世界盃，他說：「我屆時將39歲，一般來說不會參與（下屆世界盃），但時間會告訴我能否做到，我現在比以往任何時候都更想踢。」