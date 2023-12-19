雙紅會悶和 紅軍失榜首 雲迪積克批曼聯表現消極 阿仙奴挫白禮頓登頂

利物浦上季英超在晏菲路以7：0大炒曼聯，上周中歐霸分組賽又輪換多名主力，加上曼聯剛於歐聯分組賽包尾出局，再有中堅哈利馬古尼等傷兵缺陣及隊長般奴費南迪斯停賽，由中場麥湯米尼改戴隊長臂章。紅軍賽前被看高一線，但在這場雙紅會雖全場控球率68.3%，攻門多達34次卻僅8次中龍兼零入球，最具威脅為阿歷山大阿諾特於66分鐘後上撞射僅柱邊出界。

紅軍34次攻門無果 晏菲路今季首失分

曼聯全場6射僅1中，上半場未有中龍，前鋒海倫於67分鐘曾突入禁區起腳，被紅軍門將艾利臣比加擋出。紅魔右閘達洛治於94分鐘因連番激動不滿一次界外球判決，被球證奧利華連出兩張黃牌變成「兩黃一紅」驅逐離場，終雙方互交白卷各得1分。

華拉尼15次解圍膺最佳球員

曼聯今季英超首次打和後，終止利物浦各賽事主場11連勝走勢，成今季首隊在晏菲路取分而回。中堅華拉尼全場多達15次解圍，包括9次頭槌解圍及3次攔截，當選賽事最佳球員；門將奧拿拿亦有8次撲救。

利物浦賽後17戰38分，被多1分的阿仙奴搶走榜首，兩隊將於下周日合演榜首大戰。「兵工廠」日前憑加比爾捷西斯及夏維斯在下半場各建一功，主場2：0挫白禮頓；阿士東維拉則作客2：1反勝賓福特，賽後與紅軍同分，因得失球不及排第3，雙方尾段各有一人領紅被逐。

曼聯17戰28分排第7，落後第4的曼城6分。紅軍昨仗34次射門，在射門次數最多但未有入球的英超賽事中，僅次於2016年10月曼聯對般尼的38次攻門。中堅華基爾雲迪積克賽後批評曼聯表現消極，「賽事只有一隊在努力爭勝，對手為取1分而興奮，我們對只有1分感失望」，但他承認球隊在進攻及射門都過於輕率。領隊高普亦不滿未能入球，「我們在比賽佔優，但踢得有些急進，反而曼聯防守充滿鬥志」。

曼聯領隊坦夏格則為球隊表現感自豪，「如果每場比賽都能這樣，我們就是一隊難被擊敗的球隊」。對於達洛治補時連領兩黃被逐，坦夏格稱交由外界評論。