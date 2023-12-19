明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

雙紅會悶和 紅軍失榜首 雲迪積克批曼聯表現消極 阿仙奴挫白禮頓登頂

【明報專訊】利物浦昨在英超「雙紅會」，全場多達34次射門下，在晏菲路球場只能0：0悶和殘陣應戰及補時踢少一人的曼聯，被終止今季各賽事主場11連勝走勢，亦將榜首讓予同日獲勝的阿仙奴。賽後「紅軍」隊長華基爾雲迪積克批評「紅魔」表現消極。

利物浦上季英超在晏菲路以7：0大炒曼聯，上周中歐霸分組賽又輪換多名主力，加上曼聯剛於歐聯分組賽包尾出局，再有中堅哈利馬古尼等傷兵缺陣及隊長般奴費南迪斯停賽，由中場麥湯米尼改戴隊長臂章。紅軍賽前被看高一線，但在這場雙紅會雖全場控球率68.3%，攻門多達34次卻僅8次中龍兼零入球，最具威脅為阿歷山大阿諾特於66分鐘後上撞射僅柱邊出界。

紅軍34次攻門無果 晏菲路今季首失分

曼聯全場6射僅1中，上半場未有中龍，前鋒海倫於67分鐘曾突入禁區起腳，被紅軍門將艾利臣比加擋出。紅魔右閘達洛治於94分鐘因連番激動不滿一次界外球判決，被球證奧利華連出兩張黃牌變成「兩黃一紅」驅逐離場，終雙方互交白卷各得1分。

華拉尼15次解圍膺最佳球員

曼聯今季英超首次打和後，終止利物浦各賽事主場11連勝走勢，成今季首隊在晏菲路取分而回。中堅華拉尼全場多達15次解圍，包括9次頭槌解圍及3次攔截，當選賽事最佳球員；門將奧拿拿亦有8次撲救。

利物浦賽後17戰38分，被多1分的阿仙奴搶走榜首，兩隊將於下周日合演榜首大戰。「兵工廠」日前憑加比爾捷西斯及夏維斯在下半場各建一功，主場2：0挫白禮頓；阿士東維拉則作客2：1反勝賓福特，賽後與紅軍同分，因得失球不及排第3，雙方尾段各有一人領紅被逐。

曼聯17戰28分排第7，落後第4的曼城6分。紅軍昨仗34次射門，在射門次數最多但未有入球的英超賽事中，僅次於2016年10月曼聯對般尼的38次攻門。中堅華基爾雲迪積克賽後批評曼聯表現消極，「賽事只有一隊在努力爭勝，對手為取1分而興奮，我們對只有1分感失望」，但他承認球隊在進攻及射門都過於輕率。領隊高普亦不滿未能入球，「我們在比賽佔優，但踢得有些急進，反而曼聯防守充滿鬥志」。

曼聯領隊坦夏格則為球隊表現感自豪，「如果每場比賽都能這樣，我們就是一隊難被擊敗的球隊」。對於達洛治補時連領兩黃被逐，坦夏格稱交由外界評論。

上 / 下一篇新聞