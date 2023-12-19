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體育
2023年12月19日星期二
曼城廠兵歐聯抽好籤 分遇哥本哈根波圖 PSG鬥皇蘇演日韓美斯對決
羅馬歐霸附加賽撼飛燕諾 連續3屆歐戰碰頭
港足拍跳反負傑志 黃洋踢足 未放棄入選亞洲盃大軍
曼城抵沙特爭世冠盃先鬥紅鑽 夏蘭特迪布尼隨隊
英聯盃8強掀戰幔 尼干古勢為車路士地標鬥紐卡素
孫穎莎連贏單雙打 女子乒乓世盃包辦雙冠
體壇快訊：盧善恩奧迪沙邦羽賽奪亞
電視精選
雙紅會悶和 紅軍失榜首 雲迪積克批曼聯表現消極 阿仙奴挫白禮頓登頂
利華大勝法福 確認歇冬冠軍
阿拉巴傷十字韌帶 皇馬勢增兵
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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