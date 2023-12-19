體壇快訊：盧善恩奧迪沙邦羽賽奪亞

摩蘭特明早勢復出

孟菲斯灰熊球星摩蘭特，上季因兩度亮槍事件被NBA停賽25場，這名24歲控衛結束禁令後，據報將於明早的常規賽作客新奧爾良塘鵝復出。由於灰熊須為他重新註冊入今季大軍名單，球隊在已達球員人數上限之下，昨裁走有「新蘭杜夫」之稱的前鋒諾夫頓。另外，李拿特昨貢獻39分及11次助攻，領密爾沃基公鹿主場以128：119挫侯斯頓火箭，四連勝後續在東岸居次。

國米挫拉素意甲領放

國際米蘭昨晨於意甲憑拿達路馬天尼斯及馬古斯杜林各建一功，作客2：0輕取末段踢少一人的拉素，藉祖雲達斯日前對熱拿亞和波失分，賽後16戰得41分，拉開榜首優勢至4分。另外，今屆「黑馬」博洛尼亞昨於主場同樣以兩球淨勝羅馬，賽後16戰得28分續守第4位。

PSG和波八連捷斷纜

巴黎聖日耳門（PSG）昨於法甲雖靠法國隊射手基利安麥巴比射入12碼領先，並攻入個人今年第50球里程碑，但球隊最終被主場的里爾於完場前補時階段，由前鋒約拿芬大衛的「執雞」頭槌逼和1：1，聯賽八連勝告終，賽後16戰得37分，拉開日前落敗的次席球隊尼斯5分。

亞協卡航延長合作谷旅遊

亞洲盃決賽周將於明年1月12日至2月10日在卡塔爾舉行，亞洲足協宣布與卡塔爾航空的全球合作伙伴關係，由今年起維持至2029年，除了贊助未來兩屆亞洲盃，還有2026年女子亞洲盃、明年U23亞洲盃等青年賽，以及今屆亞冠和下季亞冠精英聯賽等，並為有意到當地觀賽的球迷提供獨家旅遊套餐。