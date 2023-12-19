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體育

港足拍跳反負傑志 黃洋踢足 未放棄入選亞洲盃大軍

【明報專訊】香港足球代表隊正備戰下月亞洲盃決賽周，昨午在將軍澳足球訓練中心與港超球隊傑志踢練習賽，最終反負1：2。當中港足前隊長黃洋以對手身分為傑志踢足全場，對於參加亞洲盃的機會，他稱「平常心但未放棄」。

港足本周將與兩隊港超踢練習賽，分別昨午對傑志及周六早上對香港U23。港足有8名傑志球員入選，昨有艾里奧、陳晉一、陳俊樂及潘沛軒4人正選「倒戈」，並起用謝家榮把關；傑志有落選港足集訓名單的老將黃洋及翼鋒費蘭度「擔正」。

雖是練習賽惟不乏「埋牙」場面，港足約30分鐘由潘沛軒先開紀錄，半場領先1：0。港足換邊後除了門將先後換了其餘10人，包括剛入籍的前鋒史提芬彭利拿首披港足球衣落場，惟攻門欠奉，最終被「藍鳥」前鋒迪美路夫扳平，加上早前宣布退出港足的中堅羅素頭槌攻門，謝家榮「屙蛋」失守，反負1：2。

安達臣冀加強麾下體能攻力

昨為傑志踢足全場的40歲中場黃洋稱，就參加亞洲盃的機會「平常心但未放棄」，「身邊人叫我等到最後唔好放棄，傑志教練團好主動想幫我，覺得我落選唔抵，認為我狀態完全無問題，所以今場特意讓我踢足，意思給安達臣看我可否應付到90分鐘比賽」。

港足主教練安達臣稱練習賽勝負非重要，「賽果證明要透過更多訓練，讓球隊踢得更主動，球員在體能及進攻方面要再加強」。他透露中場黃威及昨未有落場的入籍兵祖連奴等球員仍有傷在身，另一入籍前鋒米高則將於周四歸隊。

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