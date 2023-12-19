曼城廠兵歐聯抽好籤 分遇哥本哈根波圖 PSG鬥皇蘇演日韓美斯對決

歐聯分組賽首名出線的曼城遇哥本哈根表面上可看高一線，但哥軍在分組賽與拜仁慕尼黑兩次交手分別和波及僅以1球落敗，碰曼聯亦1勝1負並不失禮，或可對「藍月」構成威脅，甚至成為曼市球隊剋星。另一英超勁旅阿仙奴則抽中波圖，兩軍過往曾在歐聯多次交手，「兵工廠」取得3勝1和2負稍佔上風，有望自2010年後首入8強，總監伊度說：「我們渴望走得更遠之餘，亦爭取踢出最佳水準和悅目足球。」

巴塞碰拿玻里難輕鬆

施蒙尼領馬體會倒戈國米

至於驚險地以次名出線的PSG則避開一眾勁旅，抽中西甲「黑馬」皇家蘇斯達，惟PSG會否連續3季歐聯16強止步已成焦點，而另一看點則是一對馬略卡舊隊友韓國隊的李康仁與日本隊的久保建英狹路相逢，上演「日韓美斯」對決。此外，近期走下坡的上季西甲冠軍巴塞隆拿對陣上屆意甲盟主拿玻里料難輕鬆，3屆亞軍馬德里體育會碰國際米蘭的焦點人物是馬體會主帥施蒙尼倒戈，這名阿根廷隊名宿球員時代曾在1997至99年效力國米。

拜仁鬥拉素 紐亞拒輕敵

至於14屆冠軍皇家馬德里的對手是RB萊比錫，拜仁則對拉素。拜仁曾在2020／21年球季以6：2大勝拉素，隊長紐亞說：「己隊確曾有美好的交手回憶，我們會是熱門晉級球隊，但不代表可以看扁拉素。」拜仁宿敵多蒙特將碰燕豪芬，亦是後者教練保斯的倒戈之戰。「蜂兵」體育總監基爾留意到燕豪芬今季在荷甲16輪已入56球，各賽事27仗取得22勝4和1負，故此相信過關有難度。