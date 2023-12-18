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體育

戴資穎年終賽四度封后 反勝馬蓮 近15載年紀最大女單冠軍

【明報專訊】世界羽聯（BWF）年終賽昨假中國杭州煞科，或最後一次參賽的中華台北隊星將戴資穎，在女單決賽面對西班牙隊好手馬蓮，在先失一局下力挽狂瀾，連追兩局反勝，繼2014、16、20年後，生涯第4次奪標，並成為近15年來年紀最大的女單冠軍得主。

戴資穎盛傳明年8月巴黎奧運結束後便會掛拍，她在女單4強面對韓籍世界一姐安洗瑩時上演驚天逆轉，克服落後9分的劣勢反勝晉級，生涯第七度闖入年終賽決戰。這名29歲的「寶島一姐」昨在決賽面對西班牙籍好手馬蓮，開賽一直落後並以12：21先輸一局。不過，兩人在次局鬥得緊湊，戴資穎中段成功調動到馬蓮，連奪6分並以15：11領先。馬蓮其後失誤漸多，戴資穎乘勝追擊以21：14扳平。

兩人在決勝局戰况膠着，馬蓮憑重板殺球在初段領先7：4，但戴資穎靠網前攻勢追分，以11：10反超。

戴資穎在技術暫停過後，打出一波6：0的攻勢，終以21：18拿下決勝局，激戰1小時13分鐘下贏2：1，繼2014、2016和2020年後，生涯第4次揚威年終賽，追上國家隊名宿女將李玲蔚，並列賽史第2多，僅次印尼籍名將王蓮香的6冠。此外，戴資穎獲得20萬美元（約156萬港元）冠軍獎金，並成為繼2008年港隊代表周蜜後，賽事最老的女單冠軍得主。

安賽龍男單輕取石宇奇奪標

男單決賽方面，「世一」丹麥籍的安賽龍，以21：11、21：12輕取國家隊選手石宇奇稱王，並報卻分組賽不敵對方之仇。

另一方面，男雙韓國組合姜敏赫／ 徐承宰以局數2：0挫國家隊的梁偉鏗／王昶摘冠。女雙和混雙冠軍同由國家隊奪得，兩組合分別是陳清晨／ 賈一凡及鄭思維／黃雅瓊。

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