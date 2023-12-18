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體育

巴塞和波少基羅納6分 沙維斥欠效率 馬體會敗陣無緣前三

【明報專訊】衛冕西甲的巴塞隆拿昨訪華倫西亞被逼和1：1，繼上輪不敵榜首基羅納後再失分，目前以17戰35分守在第3，多賽1場下已落後明凌晨才主場迎戰艾拉維斯的基羅納6分。

巴塞昨仗仍以祖奧菲歷斯及拉芬夏比洛尼，支援羅拔利雲度夫斯基攻堅，惟半場與華倫互無紀錄；下半場55分鐘，法蘭基迪莊高波吊入禁區，拉芬夏接應後即傳交菲歷斯打開紀錄，戰至70分鐘，華倫中場曉高古拉蒙射入掛網波，最終亦以這入球逼和巴塞1：1。

巴塞近兩輪失5分，在多賽1場下落後基羅納6分，教練沙維說：「情况非常糟糕！我們要對自己有更高要求，無論是傳球或射門的效率都不夠。」至於作客0：2敗走畢爾包的馬德里體育會，未能因巴塞失分殺上前三，目前守在第4及少對方1分，但有少踢1場優勢。

西維爾主場大敗再易帥

至於今季久沉兼在歐聯分組賽墊底出局的西維爾，昨在西甲主場遭基達菲大炒3：0後續在下游掙扎，球隊隨即將10月才接替文迪列巴掌帥的烏拉圭教練迪亞高阿朗素革職，阿朗素領軍西甲8場只得5和3負，他僅在西班牙盃鬥低組別球隊艾斯托加體育會時勝出，令西維爾不足半季已兩度辭退教練。值得一提的是，昨仗基達菲的贏波功臣，是先助攻再於完場前射入12碼的曼聯借將格連活特，這名22歲前鋒在西甲已收穫3個入球及4次助攻。

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