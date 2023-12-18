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體育

曼城遭水晶宮逼和 哥迪奧拿怒稱麾下不穩 憂世冠盃難爭標

【明報專訊】英超衛冕之師曼城昨再度失分，在主場領前兩球下被下游球隊水晶宮逼和2：2，賽後續守在第4。主帥哥迪奧拿賽後歸咎麾下今季表現欠穩，離門18碼內的防守亦大意，又為周中首次參賽的世界冠軍球會盃凱旋表憂慮。

歐聯分組賽首名出線的曼城，此役有箭頭艾寧夏蘭特續因傷缺陣，改由祖利安艾華利斯掛帥，伙拍兩翼基亞利殊及貝拿度施華攻堅，菲爾科頓則移任進攻中場策動攻勢。

科頓補時犯天條累曼城贏變和

24分鐘，科頓傳線妙傳基亞利殊第一時間射入打開紀錄，隊友中場歷高利維斯則在54分鐘射成2：0，卻在76分鐘被水晶宮鋒將桑馬迪達追回一球，他其後在補時階段在禁區內被科頓踢跌獲判12碼，由翼鋒米高奧利斯操刀得手扳平2：2完場，令曼城近6場英超僅錄得1勝4和1負，以17戰得34分續列第4位。

曼城上季英超38戰失33球下封王，但今季未及一半已失守20次，而且只有4仗保持清白之身，領隊哥迪奧拿憤怒地說：「此仗非因運滯帶來惡果，而是值得失分。當你末段這樣輸掉極刑，就應受到教訓。此外，當離己隊龍門18碼的區域防守時，就必須小心翼翼，但我們卻不，所以不值得全取3分。」他續指出，即使之前碰熱刺和利物浦的表現都像此役般良好，卻始終無法取勝，主因是球員欠穩。

哥帥嘆世冠盃備戰時間不足

哥帥又提及曼城將在周中於沙特阿拉伯舉行的世界冠軍球會盃「地標」戰道：「我們只休息3天，之後便需踢4強賽，其間球隊有6至7個小時在飛機上。若晉身決賽，亦只有3天備戰時間而已。」曼城將在周三凌晨與日職球隊浦和紅鑽爭入決賽，至於另一場準決賽則於明晨率先上演，由巴甲的富明尼斯對埃及球隊艾阿里。

在歐聯分組賽包尾出局的紐卡素主場迎戰富咸一役，在上半場已有後衛法比安舒哈及中場祖連頓傷出，惟客軍前鋒魯爾占美尼斯於22分鐘突向對手起飛腳領黃，經VAR介入後，球證決定直接出示紅牌。「喜鵲」其後控制大局，藉利維斯米利、米基爾阿米朗及丹般恩下半場25分鐘內各入一球，以3：0大捷和結束連同歐聯三連敗，賽後得29分。至於車路士則憑高爾彭馬下半場初段先拔頭籌及助攻尼高拉斯積遜，主場以2：0輕取榜末的錫菲聯，避過英超三連敗後得22分。

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