霹靂舞世界系列賽香港站伊館煞科 日將包辦冠軍 讚港氣氛佳

香港作為今季霹靂舞世界系列賽的壓軸一站，吸引逾100名選手參戰，年僅18歲的B-Boy Issin過關斬將，終在決賽以2：1擊敗世界排名第4的韓籍B-boy Wing，生涯首奪冠軍。

世界排名第16的Issin在賽後難掩興奮，坦言今年參加5站世界系列賽終贏得冠軍，感到十分開心。被問到致勝關鍵時，他表示：「今（昨）日沒有想太多，只是很想向大家展現屬於我風格的舞蹈，我在舞台上毫無保留，已交出100%。」

Issin在決賽的對手Wing年屆35歲，亦是應屆亞洲冠軍，比對方年輕17載的Issin直言從小崇拜Wing，在決賽戰勝對手實在高興，「小時候有很多崇拜的B-boy，但現在覺得只崇拜他們的話，便不能取勝。原本崇拜的人，現已變成我想擊敗的人」。他續指除了Wing之外，日籍世界一哥兼杭州亞運冠軍Shigekix、哈蕯克籍世界第5的Amir，也是自己渴望戰勝的對手。

女子組方面，來自日本的B-girl Riko在決賽以2：1擊敗世界排名第8、烏克蘭籍的B-girl Stefani，贏得冠軍。Riko賽後表示香港站氣氛極佳，希望自己表演過後，能為觀眾留下「有型」的印象。

分部主席林生源盼港再辦國際賽

香港體育舞蹈總會霹靂舞分部主席林生源（B-boy fishball）昨透露，參賽者對香港首辦世界系列賽皆讚不絕口，他期望香港接下來可繼續申辦國際賽，「這只是個開始，雖然霹靂舞在2028年並非奧運項目，但我們不會因此而停止」。