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體育
2023年12月17日星期日
利物浦嚴防曼聯反底 高普指去季派7蛋屬「一生一次」
熱刺折將慘勝森林 比蘇馬再領紅停4仗
紅鑽闖世冠盃4強鬥曼城 伊蒂哈德出局
東方閃電破門 小勝晉峰晉足總盃4強
基艾沙破9輪入球荒 祖雲作客照失兩分
足壇快遞：邁阿密訪港後赴日鬥神戶
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霹靂舞世界系列賽香港站伊館煞科 日將包辦冠軍 讚港氣氛佳
姚錦成聖誕後定來年動向
馬刺挫湖人18連敗告終 活塞連輸22仗寫歷史
體壇快訊：港乒女雙世盃無緣4強
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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