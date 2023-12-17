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體育

東方閃電破門 小勝晉峰晉足總盃4強

【明報專訊】東方昨在香港足總盃8強憑19歲小將馬希偉開賽僅兩分鐘閃電建功，在旺角大球場以1：0小勝晉峰，晉身4強。

盧比度讚功臣馬希偉有力爭正選

東方昨有4名大港腳先後落場，包括葉鴻輝、梁冠聰、孫銘謙及余在言，在港足亞洲盃集訓期間獲放行出戰足總盃。東方開賽首攻勢即入波，馬希偉在兩分鐘接應傳中門前撞射破網。

半場領先一球的東方，55分鐘有前鋒巴科爾半單刀在禁區外被出迎的晉峰門將龐焯熙撞跌，後者被罰黃牌，視像裁判（VAR）覆核後維持原判。傷癒後備復出的孫銘謙於尾段博得12碼，惟他親自操刀被龐焯熙撲走，東方終小勝1：0，晉身4強將鬥傑志對港會之勝方，這場8強於明年3月9日舉行。

東方主教練盧比度賽後讚揚今季在各項賽事已入5球的馬希偉雖年輕，但開始展示有力爭取正選。對於陣中兩將黃皓雋和昨復出的鐘樂安落選港足集訓決選，盧比度認為黃皓雋仍年輕，面對港足前場有眾多入籍兵是較困難競爭，鐘樂安則長期養傷剛復出，狀態未足以應付國際賽。

晉峰總教練何信賢則確定30歲巴西籍中場凱基昨完成最後一仗，將到泰國聯賽落班，並期望下月有2至3名新外援加入，包括一名韓籍中堅。今午3時有兩場港超，分別為深水埗主場對香港U23的榜尾戰，以及均業北區主場對港會。

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