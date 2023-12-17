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體育

利物浦嚴防曼聯反底 高普指去季派7蛋屬「一生一次」

【明報專訊】英超明晨上演「雙紅會」，剛於歐聯出局兼陣容不整的哀兵曼聯作客惡鬥榜首之師利物浦。「紅魔」上季在晏菲路球場慘吞7蛋，領隊坦夏格近期備受帥位壓力，但無懼再臨「傷心地」，稱會以全新姿態迎戰；「紅軍」領隊高普稱要提防給對手反底機會。

利物浦vs.曼聯 now611／621台 明晨00：30直播

利物浦現16戰37分排英超榜首，曼聯落後10分排第6。紅軍近5次聯賽對紅魔4勝1和，包括近兩季在晏菲路分別大勝4：0，以及7：0贈上季首執掌曼聯的坦夏格。紅魔剛於歐聯分組賽出局，在賽前記者會被重提這場0：7一役時，坦夏格稱要向前望，「那確是一次糟糕經歷，尤其下半場被打個措手不及，這情况不能再發生。但上季已成過去，今次將是全新比賽。我們不會害怕到訪晏菲路，我有信心派出一支能挑戰對方、有自信勝出的陣容去戰鬥」。

馬古尼般費傷停缺陣

坦夏格不擔心帥位 信方向正確

不過曼聯將殘陣出征，中堅哈利馬古尼加入傷兵大軍，隊長般奴費南迪斯累積5面黃牌要停賽，坦夏格證實除左閘勞基梳爾及前鋒拉舒福特有望傷癒復出，另一前鋒安東尼馬迪爾亦將缺陣。

英國傳媒賽前報道，將收購曼聯25%股份的英力士集團，有意在戰績欠佳下換帥，接任人選包括盧柏迪古及樸達。而紅魔在2018年底作客1：3不敵利物浦後，時任主帥摩連奴兩天後被辭退。坦夏格則稱不擔心帥位，「我只關心如何勝出，上季我們方向絕對正確，但現在還沒達到期望，這是事實，遇到了挫折，但我相信只要傷兵陸續復出，球隊表現會更好」。

紅軍主力避戰歐霸蓄銳迎魔

利物浦今季英超僅輸一場，領隊高普賽前籲麾下勿掉輕敵，「上季7：0是個奇怪賽果，一生可能僅此一次。這比數對誰有得益？我相信對落敗一方較多。我從不喜歡對壘前夕的曼聯新聞都是負面，因可能令他們在這仗變得頑強。坦夏格是上月英超最佳領隊，他們上月表現很好，不可能一下子出問題。」紅軍上周中歐霸分組賽讓主力穆罕默德沙拿、阿歷山大阿諾特及華基爾雲迪積克等避戰，蓄銳迎雙紅會。其中阿諾特近4場英超貢獻2入球1助攻。

另邊廂，落後利物浦1分居次的阿仙奴，今晚主場鬥白禮頓，近兩仗不勝後力爭返勝軌。賽前主帥阿迪達重提上月初因問題球而僅負紐卡素一仗，認為當時公開批評球證是希望聯賽更公平，「作為領隊，我為球隊發聲之餘，亦希望自己身處的聯賽更公平，雙方皆走向正面的發展」。

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