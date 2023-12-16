趙詠賢跳出舒適圈 亞運後加入大集團

趙詠賢在球員時代成績出眾，曾13次贏得香港壁球冠軍，職業生涯最高世界排名位列第13，包括 2002年釜山亞運女單金牌，以及2009年東亞運動會女子單、雙打和團體賽3金。外號「小旋風」的她退役後執起教鞭，在2018年雅加達亞運以教練身分，領港隊歷史性贏得女團金牌，亦多次獲選最佳教練，惟她今年10月初宣布離開工作多年的崗位，加入屈臣氏集團並以社區關係工作為主，她形容這是一趟跳出舒適圈的決定。趙詠賢坦言已將一切經驗傳授予後輩，亦樂見長江後浪推前浪，她指出身分轉變未會影響自己與團隊的感情，「除了工作，我們所建立的關係及感情不會一下子就分開，任何時間我們都會保持聯絡」。

歐氏姊弟3年前退役投警隊

另外，香港壁球史上較為人熟悉的歐氏姊弟，歐詠芝的世界排名曾達到港隊最佳的第6，也是2018年雅加達亞運女團奪金功臣之一；其弟歐鎮銘則在同屆亞運單打奪金，再伙李浩賢等隊友在團體賽摘銀，惟兩人在2020年先後退役並加入警隊。

（體壇人誌）