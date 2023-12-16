明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

陳善鈺視亞運兩銀上了一課 「把不甘轉化為成長養分」 渴望為壁球做到最好

【明報專訊】香港壁球隊新星陳善鈺（Simmi）自認完美主義者，對待壁球的態度更是「一係唔做，做就要最好」，即使早前在杭州亞運贏得兩面銀牌，但這名21歲港將不諱言相關經歷讓自己上了一課，她亦期盼把一切不甘轉化為成長的養分，在壁球路上再攀高峰。

文：許嘉明、圖：許嘉明

陳善鈺6歲時，在哥哥影響下接觸壁球，隨後贏過亞青冠軍，在同齡球手中表現突出。在協恩中學畢業後，陳善鈺曾短暫入讀香港大學精算學系，但她未有按預想中留港成為全職球員，並負笈美國，入讀常春藤名校哥倫比亞大學的財經與經濟學系。她坦言即使決定繼續打球，仍期望把握機會擴闊眼界，「若我留港，可能獎學金或體院訓練等條件都會較好，但我不想差不多整輩子都在同一個環境，當時我覺得自己無論是否做全職球員，我的生活都不應只有一樣東西，希望到美國升學後，對人生有一點衝擊」。

身體曾因兼顧學業比賽吃不消

為哥大征戰美國大學壁球協會（CSA）賽事的同時，陳善鈺為爭取港隊的杭州亞運席位需不斷參加職業壁球協會（PSA）巡迴賽爭分，其世界排名在2021年3月仍是第374，但7月已升到第87，在2022年11月更達生涯最佳的第33，她說：「當時有急切需求，我想打到香港頭4、甚至頭2，因為我不在香港訓練，沒辦法跟隊友練雙打，所以確實有點壓力，要不停比賽」。她坦承舟車勞頓令身體吃不消，渴望平衡學業和打球，只能犧牲休息時間，惟逐漸開始生病、甚至受傷。

陳善鈺今年3月在CSA全國個人錦標賽決賽以局數3：1反勝大馬星將施華封后，並成為哥大的首個全國冠軍。她在6月出戰亞洲賽，更於主場力挫對手封后，成為繼師姐歐詠芝及湯芷穎後，港隊第3名亞洲冠軍。陳善鈺今年屢創佳績後，外界自然視她為亞運獎牌大熱，她坦言在亞運前自覺抗壓能力不俗，卻在亞運初期出戰團體賽時驚覺並非這回事，「我知道會有壓力，但我不知道可以影響自己那麼多」。

「亞運獎牌的重量比任何東西重」

對於一眾香港壁球手而言，壁球成為2028年洛杉磯奧運項目前，四年一度的亞運已是生涯最大舞台。陳善鈺在比賽之前也反覆自問，到底亞運跟亞洲賽有何不同？在杭州親身經歷過後，她直言除了外界的期望不同，也有為師姐更努力的決心，「亞運獎牌的重量，比任何東西都更加重，尤其是團體賽時，會覺得我這板一定要贏，因不是我個人的事，而是關乎整隊成績，有些師姐或是最後一屆亞運，我們不知道下屆會發生什麼事，所以這比單打更大壓力」。

港隊最終在女團決賽面對大馬，力戰下以1：2飲恨，4名球員在賽後輪流落淚，陳善鈺明白「好想贏」和「唔輸得」是兩回事，若只在意外界期望只會徒添壓力。她隨後轉戰女單，在4強擊退師姐何子樂後，決賽戰至決勝局僅負大馬隊主將施華。陳善鈺坦承賽後最大的體會，是4年都維持良好狀態並非易事，就如印度隊五朝元老高素一直跟單打金牌擦肩，陳善鈺亦感受到亞運獎牌的重量，「我覺得是一個很大的教訓。這有別於PSA每年都有很多比賽，而是每個人都要爭取在這個舞台奪金，我要確保身心都在最佳狀態，把握到四年一次的機會」。

信不能一步登天 終極目標當世一

在亞運之後，陳善鈺自信能有力跟亞洲頂級球手競爭，而她早前在香港壁球公開賽16強對上埃及籍世界一姐舒雅賓妮，力戰僅負2：3，更讓她對未來轉為全職運動員增添信心。陳善鈺笑言自己是完美主義者，在壁球路上渴望做到最好，「我最終的目標，當然是想做到世界第一，但我不能跳過一切步驟，需要逐步去努力」。提到退役前世界排名高踞第6的歐詠芝，陳善鈺佩服之餘，也期望超越師姐，「即使升上頭10，也不能滿足於此，要一直保持鬥心尋求突破，這並不容易，但我希望自己去到這位置」。她續指，總教練鄭培德曾點出自己鬥心不夠強的問題，自己亦逐漸改變，否則便會是「無了期的空想」。

壁球界今年迎來2028年成奧運項目的天大喜訊，陳善鈺認為這對自己來說是完美時機，「我將於2025年畢業，屆時可以全心投入打球，沒有比這更適合的時間了」。

（體壇人誌）

上 / 下一篇新聞