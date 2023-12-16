陳善鈺視亞運兩銀上了一課 「把不甘轉化為成長養分」 渴望為壁球做到最好

文：許嘉明、圖：許嘉明

陳善鈺6歲時，在哥哥影響下接觸壁球，隨後贏過亞青冠軍，在同齡球手中表現突出。在協恩中學畢業後，陳善鈺曾短暫入讀香港大學精算學系，但她未有按預想中留港成為全職球員，並負笈美國，入讀常春藤名校哥倫比亞大學的財經與經濟學系。她坦言即使決定繼續打球，仍期望把握機會擴闊眼界，「若我留港，可能獎學金或體院訓練等條件都會較好，但我不想差不多整輩子都在同一個環境，當時我覺得自己無論是否做全職球員，我的生活都不應只有一樣東西，希望到美國升學後，對人生有一點衝擊」。

身體曾因兼顧學業比賽吃不消

為哥大征戰美國大學壁球協會（CSA）賽事的同時，陳善鈺為爭取港隊的杭州亞運席位需不斷參加職業壁球協會（PSA）巡迴賽爭分，其世界排名在2021年3月仍是第374，但7月已升到第87，在2022年11月更達生涯最佳的第33，她說：「當時有急切需求，我想打到香港頭4、甚至頭2，因為我不在香港訓練，沒辦法跟隊友練雙打，所以確實有點壓力，要不停比賽」。她坦承舟車勞頓令身體吃不消，渴望平衡學業和打球，只能犧牲休息時間，惟逐漸開始生病、甚至受傷。

陳善鈺今年3月在CSA全國個人錦標賽決賽以局數3：1反勝大馬星將施華封后，並成為哥大的首個全國冠軍。她在6月出戰亞洲賽，更於主場力挫對手封后，成為繼師姐歐詠芝及湯芷穎後，港隊第3名亞洲冠軍。陳善鈺今年屢創佳績後，外界自然視她為亞運獎牌大熱，她坦言在亞運前自覺抗壓能力不俗，卻在亞運初期出戰團體賽時驚覺並非這回事，「我知道會有壓力，但我不知道可以影響自己那麼多」。

「亞運獎牌的重量比任何東西重」

對於一眾香港壁球手而言，壁球成為2028年洛杉磯奧運項目前，四年一度的亞運已是生涯最大舞台。陳善鈺在比賽之前也反覆自問，到底亞運跟亞洲賽有何不同？在杭州親身經歷過後，她直言除了外界的期望不同，也有為師姐更努力的決心，「亞運獎牌的重量，比任何東西都更加重，尤其是團體賽時，會覺得我這板一定要贏，因不是我個人的事，而是關乎整隊成績，有些師姐或是最後一屆亞運，我們不知道下屆會發生什麼事，所以這比單打更大壓力」。

港隊最終在女團決賽面對大馬，力戰下以1：2飲恨，4名球員在賽後輪流落淚，陳善鈺明白「好想贏」和「唔輸得」是兩回事，若只在意外界期望只會徒添壓力。她隨後轉戰女單，在4強擊退師姐何子樂後，決賽戰至決勝局僅負大馬隊主將施華。陳善鈺坦承賽後最大的體會，是4年都維持良好狀態並非易事，就如印度隊五朝元老高素一直跟單打金牌擦肩，陳善鈺亦感受到亞運獎牌的重量，「我覺得是一個很大的教訓。這有別於PSA每年都有很多比賽，而是每個人都要爭取在這個舞台奪金，我要確保身心都在最佳狀態，把握到四年一次的機會」。

信不能一步登天 終極目標當世一

在亞運之後，陳善鈺自信能有力跟亞洲頂級球手競爭，而她早前在香港壁球公開賽16強對上埃及籍世界一姐舒雅賓妮，力戰僅負2：3，更讓她對未來轉為全職運動員增添信心。陳善鈺笑言自己是完美主義者，在壁球路上渴望做到最好，「我最終的目標，當然是想做到世界第一，但我不能跳過一切步驟，需要逐步去努力」。提到退役前世界排名高踞第6的歐詠芝，陳善鈺佩服之餘，也期望超越師姐，「即使升上頭10，也不能滿足於此，要一直保持鬥心尋求突破，這並不容易，但我希望自己去到這位置」。她續指，總教練鄭培德曾點出自己鬥心不夠強的問題，自己亦逐漸改變，否則便會是「無了期的空想」。

壁球界今年迎來2028年成奧運項目的天大喜訊，陳善鈺認為這對自己來說是完美時機，「我將於2025年畢業，屆時可以全心投入打球，沒有比這更適合的時間了」。

（體壇人誌）