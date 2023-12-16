報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
體育
2023年12月16日星期六
曼城誓挫水晶宮壯行色 世冠盃地標前英超搶分追利物浦
英超3軍闖歐霸16強 韋斯咸白禮頓派蛋 紅軍迎曼聯前輸波
黃金寶做老闆不忘推廣單車 冀親力親為開設訓練班
世界系列賽香港站開鑼 6土炮海選止步
卡查洛夫戰港ATP網賽寓賽於操 盼為澳網作熱身
體壇快訊：麥世霆全國泳賽奪亞
SAT周六體育直播賽程
陳善鈺視亞運兩銀上了一課 「把不甘轉化為成長養分」 渴望為壁球做到最好
趙詠賢跳出舒適圈 亞運後加入大集團
SAT周六體育直播賽程
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
曼城誓挫水晶宮壯行色 世冠盃地標前英超搶分追利物浦
英超3軍闖歐霸16強 韋斯咸白禮頓派蛋 紅軍迎曼聯前輸波
黃金寶做老闆不忘推廣單車 冀親力親為開設訓練班
世界系列賽香港站開鑼 6土炮海選止步
卡查洛夫戰港ATP網賽寓賽於操 盼為澳網作熱身
體壇快訊：麥世霆全國泳賽奪亞
SAT周六體育直播賽程
陳善鈺視亞運兩銀上了一課 「把不甘轉化為成長養分」 渴望為壁球做到最好
趙詠賢跳出舒適圈 亞運後加入大集團
曼城誓挫水晶宮壯行色 世冠盃地標前英超搶分追利物浦
英超3軍闖歐霸16強 韋斯咸白禮頓派蛋 紅軍迎曼聯前輸波
黃金寶做老闆不忘推廣單車 冀親力親為開設訓練班
世界系列賽香港站開鑼 6土炮海選止步
卡查洛夫戰港ATP網賽寓賽於操 盼為澳網作熱身
體壇快訊：麥世霆全國泳賽奪亞
陳善鈺視亞運兩銀上了一課 「把不甘轉化為成長養分」 渴望為壁球做到最好
趙詠賢跳出舒適圈 亞運後加入大集團
prev
next