體壇快訊：麥世霆全國泳賽奪亞

鄧謝配年終賽勝仗收官

世界羽聯（BWF）年終賽昨續於中國杭州舉行，港隊代表鄧俊文／謝影雪在混雙B組最後一場分組賽以2：1險勝韓國隊的金元昊／鄭娜銀，賽後以1勝2負排第3出局。女單韓籍世界一姐安洗瑩在A組最後一場2：0挫中華台北的戴資穎，並分別以A組首、次名出線。B組首、次名晉級的球手分別是西班牙籍的馬蓮和國家隊的陳雨菲。

東方晉峰今爭入足總盃4強

香港足總盃今午3時在旺角大球場續演8強賽事，由東方對陣晉峰，乃兩軍本賽季首度碰頭。過去五奪足總盃冠軍的東方，連同2021／22年因疫情腰斬賽季，已連續3屆殺入此賽事4強。晉峰則首圈爆冷一球氣走大埔晉級，惟此戰有守將許澤崴因累積5張黃牌須停賽。

巴塞迪莊被指詐病棄戰歐聯

西甲「四哥」巴塞隆拿將於明晨作客華倫西亞，昨有報道指，巴塞周中歐聯分組賽作客敗走安特衛普前，荷蘭中場法蘭基迪莊「詐病」沒隨隊，其經理人稱它是假新聞，又指迪莊確發燒。至於與巴塞同分的第3球隊馬德里體育會今晚作客畢爾包若凱旋，落後暫多踢一場的次席皇家馬德里便會減至兩分。

高卡被罰終身禁賽

土耳其足總宣布，上周在土超拳打球證的安卡拉高古會長高卡被罰終身停賽。據報高卡事後已辭去會長一職。另外，土超又判罰該隊未來5場主場比賽閉門作賽，並罰款6萬歐元（約51萬港元）。