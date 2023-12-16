英超3軍闖歐霸16強 韋斯咸白禮頓派蛋 紅軍迎曼聯前輸波

維拉首名晉歐協聯16強

主帥艾馬利稱結果完美

韋斯咸在陣容頗強下於主場藉古達斯及美臣奧馬艾華利斯分別建功，以2：0擊退A組對手弗賴堡，落實取得首名出線權。B組的白禮頓則有祖奧柏度一箭定江山，以1：0氣走馬賽，最終以兩分反壓對方晉級，惟E組的利物浦作客比利時的聖基萊斯聯，疑因為下場英超「雙紅會」主場大戰曼聯留力，派出平均年齡僅22歲又156日的大批副選上陣，結果以1：2落敗，雖然同組的圖盧茲作客以2：1擊敗寧斯，但「紅軍」仍以1分力壓該支法甲球隊直接出線。

同日歐洲協會聯賽分組賽亦上演煞科戰，暫列英超第3位的阿士東維拉，在E組作客辛連斯基雖有意大利籍中場尼高路辛尼奧路攻入加盟以來首球，並為球隊打開紀錄，惟最終仍被逼和1：1完場，賽後6戰13分的維拉以1分力壓歷基亞以首名出線，主帥艾馬利賽後稱分組賽結果「完美」，並盼球員「享受歐洲賽的樂趣，並嘗試努力贏得獎盃」。

歐霸8支分組賽次名球隊，將與從歐聯分組賽8組的第3名球隊踢兩回合淘汰圈附加賽，爭奪餘下8個16強席位。至於歐協聯的8支次名球隊，亦將與歐霸分組賽的8支第3名球隊，爭奪餘下8個出線席位。兩盃賽抽籤將於下周一晚舉行。