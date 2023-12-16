曼城誓挫水晶宮壯行色 世冠盃地標前英超搶分追利物浦

曼城vs.水晶宮 now621台 晚上23：00直播

今季英超比賽未及一半，爭四連霸的曼城已「坐過山車」，季初六連捷一度高踞榜首，其後9輪取得3勝3和3負的水準以下成績，直至上場聯賽才作客以2：1反勝尾三的盧頓，但暫亦只能守在第4，落後榜首利物浦4分。「藍月」接着在周中歐聯分組賽煞科戰半力出戰，作客仍3：2挫貝爾格萊德紅星，自上月初以來再度連勝，相信主帥哥迪奧拿今晚誓以一場漂亮勝仗，為下周三凌晨的世冠盃首擊注入強心針。

哥迪奧拿稱世冠盃屬球隊夢想

哥迪奧拿上季帶領曼城在歐聯、英超和英格蘭足總盃封王，現對世冠盃也充滿憧憬，他說：「曼城的主要錦標中仍欠世冠盃，它對我們就是一個夢想。球隊上下定會在沙特做好備戰工作。」惟因傷缺席過去兩仗的前鋒艾寧夏蘭特，據報雖已復操，但仍需評估狀態才能決定是否被派上陣迎戰水晶宮，假若他續避戰，出征紅星時未有上陣的祖利安艾華利斯有望復出掛帥，配合兩翼基亞利殊及菲爾科頓攻堅。

水晶宮過去9場英超僅1勝，鶴臣已成下個被炒領隊第3熱門，並至少有7名傷兵，鋒將佐敦阿休停賽更是雪上加霜。另外，國際足協（FIFA）公布今年世界足球先生3強，分別是夏蘭特、國際邁阿密球星美斯及巴黎聖日耳門前鋒基利安麥巴比，結果將在明年1月15日在倫敦揭盅。另外，阿根廷隊去年尾奪得世界盃冠軍期間，隊長美斯曾穿過的6件球衣昨在紐約拍賣，結果以780萬美元（約6090萬港元）的價格售出。

哀兵紐卡素傷兵滿營碰富咸

至於歐聯分組賽出局哀兵、在英超排第7的紐卡素，在主場迎戰中游球隊富咸時勢有12將因傷缺陣，其中包括停賽的捷比亞。富咸過去4場英超3勝1負，轟入16球令人眼前一亮，勢令「喜鵲」後防受壓。今非昔比的第12位球隊車路士則在主場碰上輪取得第2場勝仗的包尾球隊錫菲聯，惟主隊傷兵問題與紐卡素不相伯仲，搶分頗有難度。此外，明晚主場迎戰白禮頓的次席球隊阿仙奴接獲喜訊，領隊阿迪達上月初不敵紐卡素後，因發表言論被起訴行為不檢，被英足總宣判罪名不成立，不會追究。