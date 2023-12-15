體壇快訊：港乒總教練陳江華榮休

拉奧歷戰港ATP網賽

中銀ATP香港網球公開賽將於除夕在維園開打，賽會昨公布繼世界排名第5的羅比夫等星將早前落實訪港參戰後，再有加拿大籍星將拉奧歷、世界排名21位的阿根廷籍好手謝倫杜洛，以及25位的德籍球手施祖夫等亦將加入戰團。

熱刺英超征森林缺8將

上輪英超結束5場不勝的熱刺，明晨作客已5仗不勝的護級分子諾定咸森林，將續有占士麥迪臣及比列錫等8名傷兵缺陣。熱刺暫排第5，落後第4的曼城3分，為免被拉開距離，此仗不容有失。森林的谷巴現是下個被炒領隊大熱門，其後依次是曼聯主帥坦夏格和水晶宮的鶴臣。

土超下周二復賽

土耳其足總宣布土超會在停賽一周後於下周二復賽。土超球隊安卡拉高古早前被里澤體育逼和後，主隊會長高卡衝入場拳擊球證美拿。高卡翌日被捕，美拿則留醫至昨天出院，被拍攝到左眼瘀黑。土足總會長拜基斯說：「球證遇襲永遠不能重演，這事件是土耳其足球轉捩點。」