兩新入籍兵亮相港足開操 備戰下月亞洲盃 安達臣：天大喜訊

港足昨早首操僅23人出席，當中有8將入選的傑志，前晚於亞冠盃作客擊敗新加坡的獅城水手後，有陳晉一等5人缺席，僅未隨隊的祖連奴及潘沛軒參與操練；剛傷癒的前者與勞烈斯、徐宏傑及余在言等仍有傷在身，僅在場邊簡單練習；同養傷的門將保羅則與標準流浪中場林衍廷在健身房訓練。而因鼠蹊受傷缺陣兩個月的徐宏傑稱現僅康復七成，能否出戰要與時間競賽。此外，兩名旅外兵梁諾恆及米高尚未返港報到。

祖連奴盼為港隊譜寫歷史

肥彭冀做好本分迎決賽周

祖連奴和史提芬彭利拿日前領取特區護照後即獲港足補選，33歲的祖連奴完成首操後說：「代表港足是我初來香港已訂立的目標，如今夢想成真，希望能在這裏譜寫歷史。」初入選即迎來亞洲盃的大考驗，他稱已準備享受挑戰，「這是很多球員渴望能參與的大賽」。

35歲的「肥彭」今季為冠忠南區各賽事上陣11仗入10球，有望為港足開拓新「入球泉源」。他透露主帥安達臣在操練後向其介紹球隊戰術概念，認為港足訓練模式與球會不同。對於入選最終名單機會，他稱一切交由教練團決定，「我只需做好本分，保持比賽狀態」。

多將有傷在身 安帥認挑選最終名單難

安達臣認為兩人趕及入籍對港足是天大喜訊，「很高興能擁有如此高質素的球員，我們需要能在前場帶來改變、製造入球的攻擊手」。他又為征戰英格蘭低組別聯賽的中堅謝家強、以及傑志翼鋒費蘭度的落選原因解畫，「謝家強希望留在球會爭取續約，因而未能回港參與集訓；費蘭度因妻子臨盆在即，決定婉拒徵召」。

港足下周一及六將分別友賽傑志及香港U23，本月27日赴阿聯酋阿布扎比海外集訓。明年初落實決選23人前，安達臣稱將於聖誕前後公布25人名單，形容目前仍有多名球員有傷在身，要揀選最終人腳絕非易事。