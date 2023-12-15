兩新入籍兵亮相港足開操 備戰下月亞洲盃 安達臣：天大喜訊

【明報專訊】亞洲盃決賽周下月中在卡塔爾開鑼，香港足球代表隊昨早起在將軍澳足球訓練中心展開為期兩周本地集訓。兩名巴西裔前鋒祖連奴及史提芬彭利拿日前完成入籍後，首亮相港足操練。主教練安達臣形容兩人趕及出戰是天大喜訊，但另提及球隊多人有傷在身，挑選25人名單月底到海外備戰非易事。
港足昨早首操僅23人出席，當中有8將入選的傑志，前晚於亞冠盃作客擊敗新加坡的獅城水手後，有陳晉一等5人缺席，僅未隨隊的祖連奴及潘沛軒參與操練；剛傷癒的前者與勞烈斯、徐宏傑及余在言等仍有傷在身，僅在場邊簡單練習；同養傷的門將保羅則與標準流浪中場林衍廷在健身房訓練。而因鼠蹊受傷缺陣兩個月的徐宏傑稱現僅康復七成，能否出戰要與時間競賽。此外，兩名旅外兵梁諾恆及米高尚未返港報到。
祖連奴盼為港隊譜寫歷史
肥彭冀做好本分迎決賽周
祖連奴和史提芬彭利拿日前領取特區護照後即獲港足補選，33歲的祖連奴完成首操後說：「代表港足是我初來香港已訂立的目標，如今夢想成真，希望能在這裏譜寫歷史。」初入選即迎來亞洲盃的大考驗，他稱已準備享受挑戰，「這是很多球員渴望能參與的大賽」。
35歲的「肥彭」今季為冠忠南區各賽事上陣11仗入10球，有望為港足開拓新「入球泉源」。他透露主帥安達臣在操練後向其介紹球隊戰術概念，認為港足訓練模式與球會不同。對於入選最終名單機會，他稱一切交由教練團決定，「我只需做好本分，保持比賽狀態」。
多將有傷在身 安帥認挑選最終名單難
安達臣認為兩人趕及入籍對港足是天大喜訊，「很高興能擁有如此高質素的球員，我們需要能在前場帶來改變、製造入球的攻擊手」。他又為征戰英格蘭低組別聯賽的中堅謝家強、以及傑志翼鋒費蘭度的落選原因解畫，「謝家強希望留在球會爭取續約，因而未能回港參與集訓；費蘭度因妻子臨盆在即，決定婉拒徵召」。
港足下周一及六將分別友賽傑志及香港U23，本月27日赴阿聯酋阿布扎比海外集訓。明年初落實決選23人前，安達臣稱將於聖誕前後公布25人名單，形容目前仍有多名球員有傷在身，要揀選最終人腳絕非易事。