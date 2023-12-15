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體育
2023年12月15日星期五
托迪華朗領銜鬥陳肇麒等港足名將 賀歲盃疫後明年2.13復辦
PSG驚險奪次名出線 喜鵲偕曼聯小組墊底英超首例
巴塞首逢連敗捱轟 沙維帥位不穩
小組次輪反負韓國組合 鄧謝配年終賽出局
格連拳打對手遭無限期停賽 聯盟安排心理輔導
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兩新入籍兵亮相港足開操 備戰下月亞洲盃 安達臣：天大喜訊
前場競爭激烈 土炮力爭一席
體壇快訊：港乒總教練陳江華榮休
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【明報專訊】（請看附圖）
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