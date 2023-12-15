格連拳打對手遭無限期停賽 聯盟安排心理輔導

祖利蒙特格連一直被外界視為惹火人物，多次在場內外與對手或隊友發生衝突，其中前日他代表勇士作客不敵太陽一戰，因突然轉身揮拳打向防守他的敵軍中鋒紐基面部，隨即被球證以二級惡意犯規驅逐離場，是他今季第3次被逐之餘，亦是歷來個人第19次，冠絕現役球員，史上亦僅次於29次的前底特律活塞前鋒拉舒華萊士。

聯盟昨宣布，基於格連過往的歷史，決定追加判罰他即日起無限期停賽。據ESPN消息指，聯盟將在日內派代表與格連會面了解其情况，並將為他進行心理輔導課程，料待完成後才可復出。

字母哥轟個人新高64分

活塞馬刺續頹添連敗紀錄

另外，密爾沃基公鹿球星「字母哥」安迪度高安普昨攻入個人及隊史單場最高的64分，領軍在主場以140：126擊敗印第安那溜馬，在東岸續居次。至於東岸榜尾的活塞則在主場以111：129不敵費城76人，吞下21連敗，平隊史最差紀錄，並刷新聯盟單季最長連敗紀錄。

西岸方面，聖安東尼奧馬刺雖有應屆狀元雲班耶馬貢獻「雙雙」的30分及13個籃板，但仍在主場以119：121不敵有勒邦占士休戰的洛杉磯湖人，吞下18連敗續「包艇」，再刷新隊史連敗紀錄。