巴塞首逢連敗捱轟 沙維帥位不穩

西甲4軍首名出線16強

繼日前歐聯C組皇家馬德里及D組皇家蘇斯達後，馬德里體育會和巴塞亦分於E組及H組首名出線，意味今屆西甲只有西維爾未能突破分組賽。其中馬體會昨藉中場森美爾連奴先助攻基沙文後建功，主場以2：0輕取拉素，賽後6戰得14分，以4分超前對方取下首名。

至於在西甲已跌落第4的巴塞雖有費倫托利斯，以及17歲小將馬克基爾先後於36分鐘和補時兩度扳平，其後卻被安特衛普絕殺以2：3敗走，賽後與主場以5：3挫薩克達的波圖攜手出線，但被西班牙傳媒狠批是「毀滅中的巴塞」、「在安特衛普崩潰」和「沒有靈魂的球隊」，隱見沙維帥位不穩。

G組衛冕之師曼城憑同為20歲的米卡咸美頓、綽號「挪威美斯」的奧斯卡波比建功，連同加雲菲臘斯在85分鐘射入12碼取得加盟後首入球，作客以3：2勝貝爾格萊德紅星，以全勝姿態首名出線。同組RB萊比錫主場2：1挫年青人後得12分以次名出線，後者則與薩克達、E組的飛燕諾和F組的AC米蘭降格轉戰歐霸淘汰圈附加賽。