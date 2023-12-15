PSG驚險奪次名出線 喜鵲偕曼聯小組墊底英超首例

米蘭反勝紐卡素轉戰歐霸

多蒙特上輪提前在歐聯F組脫穎而出，餘下賽前手持7分的PSG，以及同樣落後兩分的AC米蘭和紐卡素均有機會出線。「蜂兵」於51分鐘由前鋒艾迪耶美先拔頭籌，但PSG在5分鐘後便憑新星中場沙利艾美利建功，並令17歲零280天的他，成為歷來在歐聯「士哥」的最年輕法籍球員，終助球隊逼和1：1完場。

紐卡素迎戰AC米蘭有中場祖連頓於33分鐘勁射死角打開紀錄，及後卻被米蘭翼鋒基斯甸普列錫及卓古斯分別在59和84分鐘破門，終令「喜鵲」反負1：2。米蘭賽後雖與PSG同得8分，卻因對賽遜色下無緣出線，將轉戰歐霸淘汰圈附加賽。PSG主帥安歷基說：「沒有球隊願意下圈遇上己隊。不過我們須在淘汰賽前自強，尤其作客方面。」

紐卡素賽後續得5分，破天荒與A組曼聯成為兩支在同屆歐聯分組賽包尾的英超球隊，而「紅魔」亦曾在2005／06年球季墊底，曼城及布力般流浪則分別在2012／13年和1995／96年球季敬陪末席。此外，紐卡素昨仗再有捷比亞及安東尼哥頓傷出，令傷兵增至12人，增添明晚主場迎戰富咸錄得英超三連敗的機會。