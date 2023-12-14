報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
體育
2023年12月14日星期四
曼聯18年來歐聯首包艇 生死戰1球負拜仁 6戰失15球寫英超隊史上最差
奧森漢破入球荒 拿玻里輕取布拉加次名出線
白禮頓誓挫馬賽直入16強 韋斯咸迎弗賴堡不敗即出線
英超限5年付清轉會費 疑針對車路士簽長約繞漏洞
傑志亞冠謝幕戰輕取獅城開齋
足壇快遞：港超聯賽會盃月底開戰
電視精選
「鄧謝配」年終賽首擊惜敗 不敵中國隊世一 今撼世界賽冠軍保出線
滿貫擊退南華六連勝 洋將蓋帝斯繳雙雙
體壇快訊：港壁男團世界賽晉16強
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
曼聯18年來歐聯首包艇 生死戰1球負拜仁 6戰失15球寫英超隊史上最差
奧森漢破入球荒 拿玻里輕取布拉加次名出線
白禮頓誓挫馬賽直入16強 韋斯咸迎弗賴堡不敗即出線
英超限5年付清轉會費 疑針對車路士簽長約繞漏洞
傑志亞冠謝幕戰輕取獅城開齋
足壇快遞：港超聯賽會盃月底開戰
電視精選
「鄧謝配」年終賽首擊惜敗 不敵中國隊世一 今撼世界賽冠軍保出線
滿貫擊退南華六連勝 洋將蓋帝斯繳雙雙
體壇快訊：港壁男團世界賽晉16強
曼聯18年來歐聯首包艇 生死戰1球負拜仁 6戰失15球寫英超隊史上最差
奧森漢破入球荒 拿玻里輕取布拉加次名出線
白禮頓誓挫馬賽直入16強 韋斯咸迎弗賴堡不敗即出線
英超限5年付清轉會費 疑針對車路士簽長約繞漏洞
傑志亞冠謝幕戰輕取獅城開齋
足壇快遞：港超聯賽會盃月底開戰
「鄧謝配」年終賽首擊惜敗 不敵中國隊世一 今撼世界賽冠軍保出線
滿貫擊退南華六連勝 洋將蓋帝斯繳雙雙
體壇快訊：港壁男團世界賽晉16強
prev
next