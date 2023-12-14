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體育

足壇快遞：港超聯賽會盃月底開戰

【明報專訊】港超聯賽會昨宣布，將於本月28及29日、明年1月1日舉辦首屆港超聯賽會盃，由上季港超前4角逐，首圈由傑志對東方、理文對標準流浪，元旦日在旺角場上演冠軍及季軍戰雙料娛樂。賽制有別本地賽將不設外援限制，並容許球隊邀請不多於6名外國或本地援將，法定時間打和將直接互射12碼分勝負。

國足26人備戰亞洲盃

中國隊昨公布備戰下月亞洲盃決賽周26人集訓名單，武磊、韋世豪、李可、蔣光太及戴偉浚等入選，34歲歸化前鋒艾克森則落選。國足將於下周日至明年1月7日先後到上海及阿聯酋集訓，在分組賽A組對手包括主辦國卡塔爾、黎巴嫩及塔吉克隊。

伊蒂哈德首圈過關

世冠盃昨在沙特阿拉伯開鑼，東道主伊蒂哈德憑兩大法國隊球星尼高路簡迪及賓施馬各建一功，在這場揭幕戰首圈以3：0輕取大洋洲冠軍奧克蘭城，晉身周六次圈將鬥非洲冠軍的埃及球隊艾阿里。

39歲基亞連尼掛靴

一代意大利隊鐵衛基亞連尼近日在社交網宣布掛靴，結束23年職業生涯。這名39歲中堅2005年加盟祖雲達斯，效力長達17季，締造意甲9連霸；在意大利隊18年生涯，兩年前以隊長身分高舉歐洲國家盃；他日前為FC洛杉磯正選出戰美職季後賽總決賽，以1：2負哥倫布機員屈居亞軍，完成生涯最後一仗。

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