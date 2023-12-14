明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

傑志亞冠謝幕戰輕取獅城開齋

【明報專訊】港超代表傑志昨在亞冠盃分組賽F組收官戰作客新加坡球隊獅城水手，先藉對手的烏龍球，以及日前落選港足亞洲盃集訓決選的翼鋒費蘭度建功，以2：0取得今屆首勝，以6戰4分排小組末席完成今屆亞冠之旅。

傑志僅派遣17名球員出征新加坡，昨仗11分鐘由費蘭度左路傳中，伊高沙托尼力逼敵衛雲靴遜擺烏龍，球證原指伊高犯規在先判無效，但翻看視像裁判（VAR）後改判入球成立，取得領先。「藍鳥」換邊後有門將王振鵬59分鐘托出對手翼鋒安努亞的頭槌攻門保不失，並於74分鐘取得「保險球」，費蘭度單人匹馬闖入禁區燙射入網。昨仗倒戈的韓國前國腳中鋒金信煜在球隊拉開比數後即後備入替，第2次為傑志在亞冠上陣。主隊83分鐘曾有荷蘭隊前U21射手薛高域越位在先「食詐糊」，傑志終以2：0輕取對手，以勝仗為本季亞冠之旅謝幕。同組另一仗，韓職勁旅全北汽車先落後下，作客3：2反勝鎖定首名的泰國球隊曼谷聯，12分取次名。

橫濱水手大勝山東取首名

同日上演的亞冠盃G組，日職球隊橫濱水手主場以3：0大勝中超的山東泰山後，兩隊與作客3：1挫菲律賓FC卡雅的韓職球隊仁川聯同得12分；賽前排第3的水手憑較佳對賽得失球，反壓山東及仁川奪小組首名。山東則與全北汽車及I組的蔚山現代，成為東亞區的3支最佳次名球隊，晉級16強。

上 / 下一篇新聞