傑志亞冠謝幕戰輕取獅城開齋

傑志僅派遣17名球員出征新加坡，昨仗11分鐘由費蘭度左路傳中，伊高沙托尼力逼敵衛雲靴遜擺烏龍，球證原指伊高犯規在先判無效，但翻看視像裁判（VAR）後改判入球成立，取得領先。「藍鳥」換邊後有門將王振鵬59分鐘托出對手翼鋒安努亞的頭槌攻門保不失，並於74分鐘取得「保險球」，費蘭度單人匹馬闖入禁區燙射入網。昨仗倒戈的韓國前國腳中鋒金信煜在球隊拉開比數後即後備入替，第2次為傑志在亞冠上陣。主隊83分鐘曾有荷蘭隊前U21射手薛高域越位在先「食詐糊」，傑志終以2：0輕取對手，以勝仗為本季亞冠之旅謝幕。同組另一仗，韓職勁旅全北汽車先落後下，作客3：2反勝鎖定首名的泰國球隊曼谷聯，12分取次名。

橫濱水手大勝山東取首名

同日上演的亞冠盃G組，日職球隊橫濱水手主場以3：0大勝中超的山東泰山後，兩隊與作客3：1挫菲律賓FC卡雅的韓職球隊仁川聯同得12分；賽前排第3的水手憑較佳對賽得失球，反壓山東及仁川奪小組首名。山東則與全北汽車及I組的蔚山現代，成為東亞區的3支最佳次名球隊，晉級16強。