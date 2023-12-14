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體育

英超限5年付清轉會費 疑針對車路士簽長約繞漏洞

【明報專訊】英超賽會昨宣布投票決定，將球員轉會費的付款限期修改為5年內，看齊歐洲足協（UEFA）規例，以杜絕讓一些球會可以更長時間攤分費用的漏洞。

15球會表決通過修例

英超賽會這次決定投票，據報緣於車路士去夏由保亞利的財團入主後與多名新兵簽長約，最突出例子莫過於今年初大灑金錢與來自薩克達的翼鋒梅迪歷，以及賓菲加的中場安素費南迪斯簽約8年半和8年，不過是次投票結果包括車路士在內的15間英超球會，投贊成球會須於5年內付清所有球員轉會費。據報這次修例可杜絕讓某球會可以更長時間攤分費用，進而繞過英超財務公平競技規則的漏洞。據英超規定，一間球會3年內最多可虧蝕1.05億鎊（約10.29億港元），愛華頓上月因違反此例而被扣10分。

列斯占士再傷腿筋唞3月

另外，車路士證實日前在英超負愛華頓期間，隊長列斯占士3年內第7次觸傷腿筋。據報這名右閘將至少缺陣3個月，而其隊友門將羅拔山齊士及左閘古古列拿亦在該仗掛彩。

另外，曼城領隊哥迪奧拿稱，因傷避戰上場聯賽挫盧頓的前鋒艾寧夏蘭特，會缺席今晨歐聯作客貝爾格萊德紅星，但可在今日復操，但周六能否復出迎戰水晶宮仍是未知之數。此外，英格蘭職業裁判協會（PGMOL）主席韋比，昨就本月初曼城作客熱刺的執法球證西蒙賀柏於末段「彈弓手」判決，承認判罰球而導致「藍月」失去單刀絕殺機會是誤判。

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