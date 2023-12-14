奧森漢破入球荒 拿玻里輕取布拉加次名出線

皇馬反挫柏林聯6戰全勝

拿玻里此仗不敗便可晉級，藉布拉加守將錫斯於9分鐘擺烏龍領前，域陀奧森漢在33分鐘取得10月初以來首個入球，除了為自己前日首膺非洲足球先生錦上添花，也助球隊派兩蛋完場。同組篤定首名出線的皇家馬德里有前鋒祖斯奴梅開二度，加上祖迪比寧咸在89分鐘助攻中場拍檔丹尼施巴路斯絕殺，作客以3：2反勝包尾的柏林聯，分組賽6戰全勝。

西維爾無緣衛冕歐霸 皇蘇壓國米奪首名

西維爾縱有37歲後衛沙治奧拉莫斯在79分鐘射入12碼，卻無法阻止球隊作客1：2敗走朗斯和在B組包尾，並且無法降格參戰歐霸，令這支7屆歐霸盟主（連同前身歐洲足協盃）無緣衛冕該項賽事。榜首阿仙奴則憑鋒將尼基迪亞於42分鐘在歐聯開齋，作客與次名出線的燕豪芬各一言和。

D組皇家蘇斯達作客與同分的國際米蘭悶和0：0後，分別以首、次名出線，亦是皇蘇歷來首度以「一哥」身分晉級歐聯16強。賓菲加藉翼鋒迪馬利亞在32分鐘開角球直接彎入打開紀錄，助球隊作客3：1挫薩爾斯堡，取今屆首勝升上第3，將與A組加拉塔沙雷、B組朗斯和C組布拉加一同轉戰歐霸淘汰圈附加賽。