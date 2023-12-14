曼聯18年來歐聯首包艇 生死戰1球負拜仁 6戰失15球寫英超隊史上最差

曼聯及拜仁剛於聯賽大敗一場，紅魔英超主場0：3負般尼茅夫，拜仁作客1：5慘負法蘭克福吞今季德甲首敗。曼聯要歐聯出線除昨仗必須勝出，還要寄望同組另一場哥本哈根打和加拉塔沙雷，形勢被動，然而紅魔在這場背水一戰表現仍乏善可陳，在奧脫福球場出擊卻被拜仁反客為主壓制，全場只有5次射門1次中龍，僅得勞基梳爾上半場的遠射被門將紐亞托出，結果在70分鐘被客軍一次組織撕破防線，由京士利高文突入禁區射破大門，終負0：1。

哥本哈根小勝獲次名 隔13年再闖16強

最終A組拜仁6戰16分首名出線，哥本哈根尾段10人應戰下主場1：0小勝加拉塔沙雷，6戰8分奪次名，事隔13年再次晉身16強；加拉塔沙雷5分第3轉戰歐霸。曼聯4分包尾，繼2005／06年一屆後再次敬陪末席在聖誕前提早歐洲賽「畢業」。紅魔今屆多仗因防守犯錯導致失分，結果6仗僅1勝得4分，既是球隊歷來在歐洲賽分組賽最低分一屆，共失15球亦打破英超球隊在歐聯分組賽單屆失球最多紀錄。

馬古尼梳爾傷出 恐缺席雙紅會

坦夏格帥位危 強調「比賽形勢沒有輸」

曼聯本月已4戰3敗，禍不單行昨仗更有兩名守將哈利馬古尼及梳爾於半場前傷出，緊接3場英超更要作客惡鬥利物浦及韋斯咸，以及主場對今季「黑馬」阿士東維拉，領隊坦夏格帥位岌岌可危，但這名荷蘭籍教頭賽後仍稱球隊是役表現不錯，「比賽形勢上我們沒有輸，防守做得不錯，令拜仁失去比賽節奏，整體表現也算好，但有一些犯錯，以及未能把握入球機會，結果還不夠好，我們必須從中汲取教訓」。對於歐聯出局，他承認今屆入球多同時有不少犯錯導致失球，「但不止是一名球員失誤，而是不同球員都有犯錯，結果給對手有還擊機會」。紅魔今季只餘英超及英格蘭足總盃兩條戰線，坦夏格稱緊接將專注英超聯賽，力爭前四從而下屆續戰歐聯。

（歐聯消息）