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體育

桌總30周年設宴 傅家俊為家庭減比賽

【明報專訊】香港桌球總會昨假尖沙嘴設宴，慶祝總會成立30周年，香港「一哥」傅家俊等球手亦有出席，與傅媒分享近况。

傅家俊昨攜同妻女赴宴，並與一班舊隊友聚頭，包括在1998年曼谷亞運男子隊際賽為港隊贏得隊史首金的陳國明及陳偉達。傅家俊受訪時透露，明啟程到英國，出戰德國大師賽外圍賽，爭奪來年1月底的正賽資格，隨後轉戰澳門桌球大師邀請賽。

傅家俊在5月獲世界桌球聯會（WST）頒發外卡，續戰兩季職業賽。被問到今季表現他坦承仍需時重拾狀態，但有感能跟頂級球員競爭，「對上高排名球手，我可打到決勝局，只輸幾隻波，感覺距離拉近了」。

他續指近年把重心放在家庭，在世界排名上不會將自己逼得太緊，「排名真的是多勞多得，作為海外球手去到人生這階段，很難整年留在英國，我不會給自己太多壓力，還是享受桌球較重要，比賽質素較數量重要」。

傅家俊稱早前專心備戰在中國的賽事，因此退出蘇格蘭公開賽，「面對這種問題，我會輸蝕一點，愈來愈難上到以前水平，但我仍會盡力」。至於丁俊暉昨在蘇格蘭公開賽外圍賽以直落4局勝出，殺入正賽。

另外，張家瑋上月在業餘世界賽奪亞，並成為繼1997年封王的傅家俊後，第2名晉級決賽的香港男將，這名24歲新星隨後再伙鄭宇喬在隊際賽為港隊歷史性奪金，傅家俊不忘鼓勵師弟繼續努力。

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