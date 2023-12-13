國際邁阿密落實赴沙特踢季前賽 美斯訪港前會師C朗

明年2月1日鬥艾納斯

國際邁阿密7日戰3仗

國際邁阿密宣布明年季前之旅期間，參與兩場「利雅德球季盃」對兩支沙特聯勁旅，分別為1月29日對希拉爾，以及2月1日對艾納斯。邁阿密的阿根廷球王美斯，將有機會與效力艾納斯的C朗再次交手。今年1月底兩大球王已曾在沙特阿拉伯對決，當時效力巴黎聖日耳門（PSG）的美斯，以5：4險勝有C朗梅開二度的利雅德明星隊。

連同明年2月4日來港對由港超球員組成的「香港隊」，國際邁阿密將7日內踢3仗，而此前1月19日會先造訪友賽薩爾瓦多隊。

傳艾納斯下月底訪華

C朗入今年第50球領大勝

香港明年初將至少有3場外隊或名宿訪港踢表演賽，先是1月20日有奧雲、史高斯及費高等逾20名宿參與的「世界足球傳奇盃」，門票昨起開售，票價介乎280至980元，學生及長者票100元；而國際邁阿密的賽事及賽前一日公開操練門票，將於周五早上11時在Klook平台發售，票價介乎880至4880元。據悉農曆新年期間亦將舉行有多個海外名宿參與的賀歲盃。

此外，艾納斯行政總裁古度菲恩加日前與中國駐沙特大使陳偉慶會面時透露，球會有機會即將訪華，並與中國球隊友賽。據內地傳媒報道，這支沙特聯豪門擬1月24及28日，於深圳大運中心分別友賽四川九牛及上海申花。

至於，C朗昨在沙特國王盃8強射入一球，協助艾納斯以5：2大勝艾沙比，晉身4強。C朗取得2023年第50球，暫與曼城射手艾寧夏蘭特並列今年入球王，拜仁慕尼黑的哈利卡尼及PSG的基利安麥巴比僅落後一球。這名38歲葡萄牙隊球星賽後在社交網稱今年還有時間，希望能繼續「士哥」。