活塞平NBA單季最長20連敗紀錄 馬刺連輸17場刷新隊史

活塞今夏雖委任前季NBA年度最佳教練蒙迪威廉斯接掌，但開季後卻延續上屆東岸包尾頹勢。昨早球隊迎戰日前在季中錦標賽奪亞的溜馬，首節在新星卡迪根寧咸及奧沙湯臣頻頻得分下以36：33領先，惟後備實力薄弱問題持續，次節被反超後半場落後6分，即使第4節初段一度咬緊至5分差距，但末段無以為繼兼被拉開，最終溜馬在哈利布頓貢獻14分及16次助攻的「雙雙」表現領銜下，以131：123挫活塞，常規賽四連勝後以13勝8負暫列東岸第5，反觀活塞則吞下平聯盟單季最長的20連敗，距隊史最長連敗只差一場。

賽後蒙迪威廉斯為敗仗感難過，但稱麾下已在不斷進步，「我看得到希望，他們正在日復日地進步」。西岸方面，聖安東尼奧馬刺昨在「得州打吡」征戰侯斯頓火箭，終力戰下以82：93告負，吞下17連敗，打破隊史最長連敗紀錄。

另外，聯盟昨公布季中賽最佳陣容，除了冠軍隊洛杉磯湖人雙星勒邦占士及安東尼戴維斯外，其餘3人分別是溜馬的哈利布頓、鳳凰城太陽的杜蘭特及密爾沃基公鹿的「字母哥」安迪度高安普。