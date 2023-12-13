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體育

肥彭成功入籍香港 獲召備戰亞洲盃

【明報專訊】港超球隊冠忠南區宣布，射手史提芬彭利拿昨早領取特區護照，正式完成入籍，而香港足球代表隊隨即補選這名35歲前鋒，亦是繼祖連奴後，近日另一名趕上亞洲盃集訓決選「尾班車」的入籍兵。

史提芬彭利拿2013年來港加盟公民，之後曾離港到波斯尼亞落班，2016年1月返港加盟元朗，及後效力過理文、公民及標準流浪，2020年夏天轉投南區，近4季入球均達雙位數，今季已在各項賽事上陣11場入10球。「肥彭」說：「非常開心正式成為香港人，這真是個漫長等待，感謝神的安排。我在香港踢球已頗長時間，這裏帶給我很多美好東西，這刻感覺夢想成真，我會繼續為南區爭取入球。只要港隊需要我，我也會毫不猶豫付出所有。」

港足前日公布備戰亞洲盃的本地集訓決選名單，肥彭獲補選後將30人參與明早展開的集訓，令前線繼艾華頓、米高、祖連奴及艾華後，再添一名入籍兵。

傑志征獅城水手演亞冠收爐戰

另外，港超球隊傑志今晚6時出戰亞冠盃分組賽F組收官戰，作客惹蘭勿剎體育場對獅城水手。「藍鳥」賽前5戰1分篤定排F組包尾出局，大軍僅17人出征新加坡，兩名主力明加索夫及米基爾分別因傷及停賽而未有隨隊，韓國前國腳金信煜則有在陣。暫代主教練金東進及翼鋒費蘭度均稱，期望以勝仗收官。

至於亞冠H組，浙江隊在港足中堅梁諾恆踢足全場，作客1：1逼和墨爾本城後，6戰7分排第3出局；甲府風林作客3：2挫武里南聯，這支日乙球隊6戰11分首名出線16強。

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