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體育

紐卡素米蘭背水一戰 歐聯分組賽煞科求挫對手 再望PSG失分

【明報專訊】歐聯分組賽明晨煞科，其中「死亡F組」將有3支球隊分途爭奪最後一席出線權，暫列第3的紐卡素將於主場與同得5分排榜尾的AC米蘭「背水一戰」，雙方均必須爭勝，並寄望以7分居次席的巴黎聖日耳門（PSG）同時間作客已出線的多蒙特失分，才有望躋身16強。

紐卡素在上輪歐聯分組賽因一記爭議12碼被巴黎聖日耳門逼和，戰畢5場後仍以兩分落後居次的PSG，令出線主導權續手握在對方身上。

紐卡素缺9將 賀維嘆前所未見

冀以僅有資源踢出表現

明晨「喜鵲」將在主場面對同得5分但得失球較差排榜尾的AC米蘭，雙方同樣「背水一戰」不勝無歸，但卻一同受傷兵潮困擾。紐卡素主帥艾迪賀維慨嘆道：「目前對我們來說實在很困難，我執教生涯未曾面對陣中有如此多傷兵的情况，而且球隊近况不太好，我有必要在僅有的資源下，找出能踢出最佳表現的方法。」

紐卡素現有多達9名傷兵，包括主力門將尼克普比及後衛丹般恩等，加上正被長期禁賽的中場辛度東拿利是役無緣倒戈，未能出戰的球員幾乎可組成一隊。

米蘭6將缺陣 利亞奧趕及復出

PSG征多蒙特贏波即出線

客軍AC米蘭是役將有6將因傷未能出征，但好消息是葡萄牙國腳翼鋒拉菲爾利亞奧落實傷癒趕及復出候命，但外界料已休戰1個月的他將先列後備，續由基斯甸普列錫擔正，伙拍基奧特及卓禾斯攻堅。同組的PSG明晨同時間作客已出線的多蒙特，若取勝將可無視另一場賽果，篤定躋身16強，但因雙方僅有3分差距，料「蜜蜂兵團」為免跌落次名出線，仍將強陣應戰，令PSG的「如意算盤」難以打響。

PSG主帥安歷基賽前亦明言：「首先要專心做好本分，全力爭勝，不去理會另一仗賽果。我們無論如何都會延續歐洲賽征途，但以第3名轉戰歐霸不是我們想要的，我相信球員們都有這覺悟。」至於「蜂兵」後衛曉姆斯則誓言當攔路虎，「己隊會以首名為目標，因此這仗當然會全力以赴，我們的目標不止是16強」。

G組方面，已篤定首名出線的曼城將作客榜尾的貝爾格萊德紅星，料在例行公事兼有聯賽及世冠盃後顧下，是役將派副選征戰；同組已取次名的RB萊比錫則迎戰年青人，後者只要不敗，便可保住轉戰歐霸的第3名。

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