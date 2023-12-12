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2023年12月12日星期二
曼聯絕境求生必殺仁 卡尼返英蓄勢待發 杜曹勉吐德甲慘敗烏氣
港足亞洲盃集訓決選揭盅 前隊長黃洋落選 祖連奴首入伍
傑運提名展開 最佳隊伍競爭激烈
李察利臣梅開二度 熱刺擊潰紐卡素止頹
以攻代守勇挫巴塞 基羅納重登西甲榜首
棒球港將溫子賢膺亞洲賽打擊王
體壇快訊：梁育榮張沅亞大雙人賽掛銀
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【明報專訊】（請看附圖）
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