體壇快訊：梁育榮張沅亞大雙人賽掛銀

港女重加國世盃團體第12

加拿大重劍世界盃昨假溫哥華煞科，由江旻憓、佘繕妡、陳渭泠及連翊希組成的港隊，在女重團體賽16強一劍飲恨，以37：38不敵愛沙尼亞隊並跌入名次賽，她們隨後先贏加拿大隊，再連負瑞士及以色列隊，收穫第12；至於男重港隊則於團體賽32強負西班牙隊，排第22。

占士長子演大學處子戰

洛杉磯湖人球星勒邦占士的長子布朗尼，7月練習時出現心臟驟停後昨終在父親見證下首為南加州大學（USC）披甲，在全美大學體育協會（NCAA）第一級別主場迎戰加州州立大學長灘分校，先列後備下上陣17分鐘錄得4分；而USC此仗戰至加時以79：84落敗。布朗尼賽後形容近4個月經歷人生艱難時刻，能夠復出心存感激。

韋芬破短池800米自世績

愛爾蘭隊泳手丹尼爾韋芬（Daniel Wiffen）昨在羅馬尼亞舉行的短池歐洲賽出戰800米自由泳，於決賽做出7分20.46秒率先觸池，以2.96秒優勢打破塵封15年的世界紀錄，時間比去年創下的個人最佳成績（PB）快超過5秒。