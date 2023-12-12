傑運提名展開 最佳隊伍競爭激烈

被喻為「體壇奧斯卡」的香港傑出運動員選舉，今屆共設4個組別的獎項，包括：香港傑出男、女運動員、最佳運動組合及最佳運動隊伍；其中傑出男、女運動員分別會誕生最多5位得獎者，當中得票最高的兩位將分別成為星中之星。至於最佳運動組合的得獎者共3組，最佳運動隊伍則會有一隊獲獎。提名期由今日起至來年1月11日，公眾投票期為2月16日至3月17日，選舉結果將於明年4月24日在會展舉行的頒獎典禮揭曉。

七欖港足成奪獎大熱

壁球港隊一姐何子樂、亞運七人欖球金牌得主李卡度、亞運足球代表隊門將謝家榮，以及羽毛球隊女雙組合楊雅婷／楊霈霖昨出席記者會。當中謝家榮相信港足在亞運歷史性得第4的表現，有力爭取自2015年後再為港足贏得最佳運動隊伍殊榮。他又期望在來年亞洲盃延續好表現，以行動拉票之餘，亦吸引更多市民入場支持港足，「希望屆時可以用表現說服更多人投票給我們，但香港其他團隊項目都有很好成績，所以這個獎一定競爭激烈」。至於七欖代表隊在過去4屆蟬聯最佳運動隊伍，李卡度不諱言期望「冧莊」，但也說：「即使最終由港足獲獎，我都會恭喜他們」。